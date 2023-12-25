https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918038328.html

Лукашенко пошутил о петербургском холоде

Лукашенко пошутил о петербургском холоде - РИА Новости, 25.12.2023

Лукашенко пошутил о петербургском холоде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко шуткой прокомментировал петербургский холод. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T20:00

2023-12-25T20:00

2023-12-25T20:13

александр лукашенко

белоруссия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко шуткой прокомментировал петербургский холод. Журналисты, снимавшие прибытие лидеров на заседание Высшего Евразийского экономического совета, увидели, что глава белорусского государства вышел из автомобиля в пальто нараспашку и без шапки. Вслед Лукашенко посыпались вопросы, как ему петербургская погода. В Северной столице было около трех градусов мороза, но из-за высокой влажности и ветра ощущался серьезный холод. "Как в Белоруссии, одинаково", - на ходу ответил тот. Журналисты тем не менее заметили, что Лукашенко рискует здоровьем, выходя на холод без шапки. "Всю жизнь хожу, поэтому волос нет", - рассмеялся тот.

https://ria.ru/20231225/borrel-1918030979.html

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александр лукашенко, белоруссия