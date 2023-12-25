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Лукашенко пошутил о петербургском холоде - РИА Новости, 25.12.2023
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20:00 25.12.2023 (обновлено: 20:13 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918038328.html
Лукашенко пошутил о петербургском холоде
Лукашенко пошутил о петербургском холоде - РИА Новости, 25.12.2023
Лукашенко пошутил о петербургском холоде
Президент Белоруссии Александр Лукашенко шуткой прокомментировал петербургский холод. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T20:00
2023-12-25T20:13
александр лукашенко
белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко шуткой прокомментировал петербургский холод. Журналисты, снимавшие прибытие лидеров на заседание Высшего Евразийского экономического совета, увидели, что глава белорусского государства вышел из автомобиля в пальто нараспашку и без шапки. Вслед Лукашенко посыпались вопросы, как ему петербургская погода. В Северной столице было около трех градусов мороза, но из-за высокой влажности и ветра ощущался серьезный холод. "Как в Белоруссии, одинаково", - на ходу ответил тот. Журналисты тем не менее заметили, что Лукашенко рискует здоровьем, выходя на холод без шапки. "Всю жизнь хожу, поэтому волос нет", - рассмеялся тот.
https://ria.ru/20231225/borrel-1918030979.html
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александр лукашенко, белоруссия
Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко пошутил о петербургском холоде

Лукашенко перед заседанием ВЕЭС пошутил о холоде в Петербурге

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко шуткой прокомментировал петербургский холод.
Журналисты, снимавшие прибытие лидеров на заседание Высшего Евразийского экономического совета, увидели, что глава белорусского государства вышел из автомобиля в пальто нараспашку и без шапки. Вслед Лукашенко посыпались вопросы, как ему петербургская погода. В Северной столице было около трех градусов мороза, но из-за высокой влажности и ветра ощущался серьезный холод.
"Как в Белоруссии, одинаково", - на ходу ответил тот.
Журналисты тем не менее заметили, что Лукашенко рискует здоровьем, выходя на холод без шапки. "Всю жизнь хожу, поэтому волос нет", - рассмеялся тот.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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Александр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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