https://ria.ru/20231225/led-1917856134.html

В Красноярском крае двое мужчин провалились под лед на снегоходе

В Красноярском крае двое мужчин провалились под лед на снегоходе - РИА Новости, 25.12.2023

В Красноярском крае двое мужчин провалились под лед на снегоходе

Следователи проводят проверку по факту безвестного исчезновения двух мужчин в Красноярском крае, которые провалились под лед на снегоходе, сообщает региональный РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T09:53

2023-12-25T09:53

2023-12-25T09:53

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту безвестного исчезновения двух мужчин в Красноярском крае, которые провалились под лед на снегоходе, сообщает региональный главк СК в Telegram-канале. "В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на реке Мендель в Бирилюсском районе при катании на снегоходе под лед провалились двое мужчин. По данному факту Козульским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении. По предварительным данным, которые приводит ведомство, в пятницу шестеро жителей Ачинского района уехали на снегоходах на рыбалку в 90 километрах от села Новобирилюссы Бирилюсского района. Вечером трое на двух снегоходах отправились проверить снасти. Один из снегоходов провалился в полынью. В данный момент продолжаются поисковые мероприятия.

https://ria.ru/20231120/inomarki-1910606503.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)