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В Красноярском крае двое мужчин провалились под лед на снегоходе - РИА Новости, 25.12.2023
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09:53 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/led-1917856134.html
В Красноярском крае двое мужчин провалились под лед на снегоходе
В Красноярском крае двое мужчин провалились под лед на снегоходе - РИА Новости, 25.12.2023
В Красноярском крае двое мужчин провалились под лед на снегоходе
Следователи проводят проверку по факту безвестного исчезновения двух мужчин в Красноярском крае, которые провалились под лед на снегоходе, сообщает региональный РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T09:53
2023-12-25T09:53
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту безвестного исчезновения двух мужчин в Красноярском крае, которые провалились под лед на снегоходе, сообщает региональный главк СК в Telegram-канале. "В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на реке Мендель в Бирилюсском районе при катании на снегоходе под лед провалились двое мужчин. По данному факту Козульским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении. По предварительным данным, которые приводит ведомство, в пятницу шестеро жителей Ачинского района уехали на снегоходах на рыбалку в 90 километрах от села Новобирилюссы Бирилюсского района. Вечером трое на двух снегоходах отправились проверить снасти. Один из снегоходов провалился в полынью. В данный момент продолжаются поисковые мероприятия.
https://ria.ru/20231120/inomarki-1910606503.html
красноярский край
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
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96
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае двое мужчин провалились под лед на снегоходе

В Красноярском крае двое мужчин провалились под лед на снегоходе на реке Мендель

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС едет на снегоходе
Сотрудник МЧС едет на снегоходе - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Сотрудник МЧС едет на снегоходе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту безвестного исчезновения двух мужчин в Красноярском крае, которые провалились под лед на снегоходе, сообщает региональный главк СК в Telegram-канале.
"В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на реке Мендель в Бирилюсском районе при катании на снегоходе под лед провалились двое мужчин. По данному факту Козульским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, которые приводит ведомство, в пятницу шестеро жителей Ачинского района уехали на снегоходах на рыбалку в 90 километрах от села Новобирилюссы Бирилюсского района. Вечером трое на двух снегоходах отправились проверить снасти. Один из снегоходов провалился в полынью.
В данный момент продолжаются поисковые мероприятия.
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ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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