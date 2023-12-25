https://ria.ru/20231225/ksir-1918040185.html

Иран пригрозил Израилю возмездием за гибель советника КСИР в Сирии

Иран пригрозил Израилю возмездием за гибель советника КСИР в Сирии - РИА Новости, 25.12.2023

Иран пригрозил Израилю возмездием за гибель советника КСИР в Сирии

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что Израиль ответит за гибель высокопоставленного советника корпуса в Сирии. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T20:11

2023-12-25T20:11

2023-12-25T21:17

в мире

израиль

иран

сирия

касем сулеймани

корпус стражей исламской революции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что Израиль ответит за гибель высокопоставленного советника корпуса в Сирии. Советник Корпуса стражей исламской революции погиб в понедельник в результате ракетной атаки Израиля по окрестностям сирийского Дамаска, сообщало иранское государственное агентство Tasnim. КСИР подтвердил гибель Сейеда Рази Мусави в результате израильского ракетного удара. "Несомненно, захватнический и варварский сионистский режим заплатит за это преступление", - говорится в заявлении КСИР на его сайте. Ранее агентство Tasnim отмечало, что Сейед Рази был соратником иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в январе 2020 года в Ираке в результате ракетного удара США.

https://ria.ru/20231113/ekspert-1909086056.html

https://ria.ru/20231116/iran-1909792496.html

израиль

иран

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, сирия, касем сулеймани, корпус стражей исламской революции