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Иран пригрозил Израилю возмездием за гибель советника КСИР в Сирии - РИА Новости, 25.12.2023
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20:11 25.12.2023 (обновлено: 21:17 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/ksir-1918040185.html
Иран пригрозил Израилю возмездием за гибель советника КСИР в Сирии
Иран пригрозил Израилю возмездием за гибель советника КСИР в Сирии - РИА Новости, 25.12.2023
Иран пригрозил Израилю возмездием за гибель советника КСИР в Сирии
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что Израиль ответит за гибель высокопоставленного советника корпуса в Сирии. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T20:11
2023-12-25T21:17
в мире
израиль
иран
сирия
касем сулеймани
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что Израиль ответит за гибель высокопоставленного советника корпуса в Сирии. Советник Корпуса стражей исламской революции погиб в понедельник в результате ракетной атаки Израиля по окрестностям сирийского Дамаска, сообщало иранское государственное агентство Tasnim. КСИР подтвердил гибель Сейеда Рази Мусави в результате израильского ракетного удара. "Несомненно, захватнический и варварский сионистский режим заплатит за это преступление", - говорится в заявлении КСИР на его сайте. Ранее агентство Tasnim отмечало, что Сейед Рази был соратником иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в январе 2020 года в Ираке в результате ракетного удара США.
https://ria.ru/20231113/ekspert-1909086056.html
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в мире, израиль, иран, сирия, касем сулеймани, корпус стражей исламской революции
В мире, Израиль, Иран, Сирия, Касем Сулеймани, Корпус стражей исламской революции
Иран пригрозил Израилю возмездием за гибель советника КСИР в Сирии

КСИР: Израиль заплатит за гибель в Сирии советника Сейеда Рази Мусави

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что Израиль ответит за гибель высокопоставленного советника корпуса в Сирии.
Советник Корпуса стражей исламской революции погиб в понедельник в результате ракетной атаки Израиля по окрестностям сирийского Дамаска, сообщало иранское государственное агентство Tasnim. КСИР подтвердил гибель Сейеда Рази Мусави в результате израильского ракетного удара.
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"Несомненно, захватнический и варварский сионистский режим заплатит за это преступление", - говорится в заявлении КСИР на его сайте.
Ранее агентство Tasnim отмечало, что Сейед Рази был соратником иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в январе 2020 года в Ираке в результате ракетного удара США.
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В миреИзраильИранСирияКасем СулейманиКорпус стражей исламской революции
 
 
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