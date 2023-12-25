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Константинов оценил перспективы иска против Украины за блокаду Крыма - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:49 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/krym-1917945928.html
Константинов оценил перспективы иска против Украины за блокаду Крыма
Константинов оценил перспективы иска против Украины за блокаду Крыма - РИА Новости, 25.12.2023
Константинов оценил перспективы иска против Украины за блокаду Крыма
Иски за ущерб, нанесенный водной, энергетической, транспортной блокадами будут предъявлены совершившим эти преступления и государству Украина в ходе будущих... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:49
2023-12-25T14:49
специальная военная операция на украине
республика крым
украина
владимир константинов
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Иски за ущерб, нанесенный водной, энергетической, транспортной блокадами будут предъявлены совершившим эти преступления и государству Украина в ходе будущих переговоров, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Миллет".Общий ущерб Крыму от устроенной Украиной водной блокады составил около 6 триллионов рублей, сообщил ранее Константинов. По его словам, общественная палата республики в своем иске требует признать за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду в размере трех триллионов рублей, а ущерб, нанесенный предприятиям, составил более 2,5 триллиона рублей. "Мы уверены в успехе. Мы не изобретаем это преступление &lt;...&gt; Они публично признались в этом преступлении, хвастались, они были на должностях, не скрывали этого &lt;...&gt; Мы начнем заниматься по энергоблокаде, нас поддерживают профильные министерства России &lt;...&gt; Работа идет и дойдет до конкретного иска", - сказал Константинов.Он пояснил, что результаты рассматриваемых на данный момент дел и исков об ущербе понадобятся после окончания спецоперации, к моменту переговоров сторон о результатах конфликта. Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Позже иски подали Общественная палата Крыма и пострадавшие предприятия республики. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения украинскими войсками Каховской гидроэлектростанции. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231215/kanal-1916086253.html
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республика крым, украина, владимир константинов, экономика
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Украина, Владимир Константинов, Экономика
Константинов оценил перспективы иска против Украины за блокаду Крыма

Константинов уверен в будущем иска против Украины за ущерб от блокады Крыма

© РИА Новости / Денис Петров | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили на границе Украины и Крыма в сентябре 2015 года
Грузовые автомобили на границе Украины и Крыма в сентябре 2015 года - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Денис Петров
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Грузовые автомобили на границе Украины и Крыма в сентябре 2015 года. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Иски за ущерб, нанесенный водной, энергетической, транспортной блокадами будут предъявлены совершившим эти преступления и государству Украина в ходе будущих переговоров, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Миллет".
Общий ущерб Крыму от устроенной Украиной водной блокады составил около 6 триллионов рублей, сообщил ранее Константинов. По его словам, общественная палата республики в своем иске требует признать за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду в размере трех триллионов рублей, а ущерб, нанесенный предприятиям, составил более 2,5 триллиона рублей.
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"Мы уверены в успехе. Мы не изобретаем это преступление <...> Они публично признались в этом преступлении, хвастались, они были на должностях, не скрывали этого <...> Мы начнем заниматься по энергоблокаде, нас поддерживают профильные министерства России <...> Работа идет и дойдет до конкретного иска", - сказал Константинов.
Он пояснил, что результаты рассматриваемых на данный момент дел и исков об ущербе понадобятся после окончания спецоперации, к моменту переговоров сторон о результатах конфликта.
Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Позже иски подали Общественная палата Крыма и пострадавшие предприятия республики.
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Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения украинскими войсками Каховской гидроэлектростанции.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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