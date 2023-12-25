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Аксенов посоветовал "ждунам" поскорее уехать из Крыма
Аксенов посоветовал "ждунам" поскорее уехать из Крыма - РИА Новости, 25.12.2023
Аксенов посоветовал "ждунам" поскорее уехать из Крыма
Ожидающим возвращения Крыма в состав Украины лучше уехать и понять, что этого никогда не произойдет, вредить на полуострове не получится, заявил глава Крыма... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:49
2023-12-25T11:49
2023-12-25T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Ожидающим возвращения Крыма в состав Украины лучше уехать и понять, что этого никогда не произойдет, вредить на полуострове не получится, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире. "Позиция жесткая по отношению ко всем "ждунам" - тем, кто надеется или мечтает, что Украина когда-то возвратится. Этого никогда не будет. Все сказали четко и ясно - кто желает жить на Украине - может туда уехать. Вредить здесь никому не дам", - сказал Аксенов в эфире "Россия 24". Аксенов отдельно отметил грамотную работу всего правоохранительного блока и силовых ведомств в Крыму, в том числе по выявлению диверсантов, шпионов и сотрудничающих с украинскими спецслужбами граждан. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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политика, украина, россия, севастополь, сергей аксенов (политик), владимир путин, оон, общество
Политика, Украина, Россия, Севастополь, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, ООН, Общество
Аксенов посоветовал "ждунам" поскорее уехать из Крыма
Аксенов: ожидающим вхождения Крыма в состав Украины лучше уехать из РФ