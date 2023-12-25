https://ria.ru/20231225/kosmetika-1917879921.html

Мантуров рассказал, сколько россиян перешли на отечественную косметику

Мантуров рассказал, сколько россиян перешли на отечественную косметику - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров рассказал, сколько россиян перешли на отечественную косметику

Устойчивая тенденция к росту потребления отечественной парфюмерно-косметической продукции наблюдается в России: по данным Роскачества, 47% россиян в 2023 году... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:18

2023-12-25T11:18

2023-12-25T11:18

россия

денис мантуров

общество

роскачество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Устойчивая тенденция к росту потребления отечественной парфюмерно-косметической продукции наблюдается в России: по данным Роскачества, 47% россиян в 2023 году полностью перешли или стали чаще покупать наши бренды, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Я пользуюсь российской продукцией и доволен, рекомендую всем. Кстати, по данным Роскачества, в уходящем году 47% потребителей полностью перешли или стали чаще покупать российские бренды", - отметил он, говоря об отечественной парфюмерно-косметической продукции. Мантуров также подчеркнул, что ранее доля российских парфюмерно-косметических товаров на внутреннем рынке не превышала 20%, но сегодня отмечается ее рост: в среднем она составляет 32%.

https://ria.ru/20230613/kosmetika-1877720161.html

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россия, денис мантуров, общество, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)