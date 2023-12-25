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Мантуров рассказал, сколько россиян перешли на отечественную косметику - РИА Новости, 25.12.2023
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11:18 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/kosmetika-1917879921.html
Мантуров рассказал, сколько россиян перешли на отечественную косметику
Мантуров рассказал, сколько россиян перешли на отечественную косметику - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров рассказал, сколько россиян перешли на отечественную косметику
Устойчивая тенденция к росту потребления отечественной парфюмерно-косметической продукции наблюдается в России: по данным Роскачества, 47% россиян в 2023 году... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:18
2023-12-25T11:18
россия
денис мантуров
общество
роскачество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Устойчивая тенденция к росту потребления отечественной парфюмерно-косметической продукции наблюдается в России: по данным Роскачества, 47% россиян в 2023 году полностью перешли или стали чаще покупать наши бренды, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Я пользуюсь российской продукцией и доволен, рекомендую всем. Кстати, по данным Роскачества, в уходящем году 47% потребителей полностью перешли или стали чаще покупать российские бренды", - отметил он, говоря об отечественной парфюмерно-косметической продукции. Мантуров также подчеркнул, что ранее доля российских парфюмерно-косметических товаров на внутреннем рынке не превышала 20%, но сегодня отмечается ее рост: в среднем она составляет 32%.
https://ria.ru/20230613/kosmetika-1877720161.html
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россия, денис мантуров, общество, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Денис Мантуров, Общество, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров рассказал, сколько россиян перешли на отечественную косметику

Глава Минпромторга Мантуров: половина россиян перешли на отечественную косметику

© Фото : Пресс-служба ДИПП Стенд одной из московских фирм, производящих косметику
Стенд одной из московских фирм, производящих косметику - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Стенд одной из московских фирм, производящих косметику. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Устойчивая тенденция к росту потребления отечественной парфюмерно-косметической продукции наблюдается в России: по данным Роскачества, 47% россиян в 2023 году полностью перешли или стали чаще покупать наши бренды, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
«
"Я пользуюсь российской продукцией и доволен, рекомендую всем. Кстати, по данным Роскачества, в уходящем году 47% потребителей полностью перешли или стали чаще покупать российские бренды", - отметил он, говоря об отечественной парфюмерно-косметической продукции.
Мантуров также подчеркнул, что ранее доля российских парфюмерно-косметических товаров на внутреннем рынке не превышала 20%, но сегодня отмечается ее рост: в среднем она составляет 32%.
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Российская косметика активно продается за рубежом, заявил Мантуров
13 июня, 09:01
 
РоссияДенис МантуровОбществоРоскачествоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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