https://ria.ru/20231225/korischenko-1917952264.html
Мосгорсуд выпустил на свободу бывшего зампреда Центробанка Корищенко
Мосгорсуд выпустил на свободу бывшего зампреда Центробанка Корищенко - РИА Новости, 25.12.2023
Мосгорсуд выпустил на свободу бывшего зампреда Центробанка Корищенко
Мосгорсуд освободил бывшего заместителя председателя Центробанка России Константина Корищенко, осужденного за хищение активов "Инвестбанка" на 1,4 миллиарда... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:14
2023-12-25T15:14
2023-12-25T15:29
происшествия
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москва
инвестбанк
московский городской суд
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мосгорсуд освободил бывшего заместителя председателя Центробанка России Константина Корищенко, осужденного за хищение активов "Инвестбанка" на 1,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Мосгорсуд изменил приговор и определил освободить Корищенко К.Н. и Пальчуна М.И от наказания... в связи истечением сроков давности уголовного преследования. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, они из-под под стражи освобождены", — говорится в заявлении. Уголовное дело на Корищенко, также занимавшего пост председателя правления банка "Инвестбанк", и Пальчуна возбудили из-за хищения ценных бумаг на 1,4 миллиарда рублей. По версии следствия, активы вывели в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. Действия соучастников обанкротили кредитную организацию и возложили на государство в лице Агентства по страхованию вкладов ответственность по обязательствам перед вкладчиками. Фигурантов задержали в 2021 году. Корищенко тогда уже был бывшим зампредом ЦБ и руководил кафедрой РАНХиГС. Ранее завершилось расследование двух уголовных дел против шести руководителей "Инвестбанка", которые, действуя в составе организованной группы, заключили кредитные договоры с подконтрольными юридическими и физическими лицами и так похитили 12,7 миллиарда рублей. Одного из топ-менеджеров приговорили к 3,5 годам колонии за растрату, по остальным пяти подсудимым решение еще не выносили.ЦБ отозвал лицензию у "Инвестбанка" в декабре 2013 года. Спустя четыре месяца учреждение было признано банкротом.
https://ria.ru/20231212/mazurov-1915318726.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, инвестбанк, московский городской суд, центральный банк рф (цб рф)
Происшествия, Россия, Москва, Инвестбанк, Московский городской суд, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Мосгорсуд выпустил на свободу бывшего зампреда Центробанка Корищенко
Мосгорсуд освободил экс-зампреда ЦБ Корищенко, приговоренного к 7 годам колонии
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мосгорсуд освободил бывшего заместителя председателя Центробанка России Константина Корищенко, осужденного за хищение активов "Инвестбанка" на 1,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Мосгорсуд изменил приговор и определил освободить Корищенко К.Н. и Пальчуна М.И от наказания... в связи истечением сроков давности уголовного преследования. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, они из-под под стражи освобождены", — говорится в заявлении.
В сентябре Таганский суд Москвы приговорил Корищенко экс-руководителя нескольких офшорных компаний бизнесмена Максима Пальчуна к семи годам колонии общего режима.
Уголовное дело на Корищенко, также занимавшего пост председателя правления банка "Инвестбанк", и Пальчуна возбудили из-за хищения ценных бумаг на 1,4 миллиарда рублей.
По версии следствия, активы вывели в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. Действия соучастников обанкротили кредитную организацию и возложили на государство в лице Агентства по страхованию вкладов
ответственность по обязательствам перед вкладчиками.
Фигурантов задержали в 2021 году. Корищенко тогда уже был бывшим зампредом ЦБ
и руководил кафедрой РАНХиГС.
Ранее завершилось расследование двух уголовных дел против шести руководителей "Инвестбанка", которые, действуя в составе организованной группы, заключили кредитные договоры с подконтрольными юридическими и физическими лицами и так похитили 12,7 миллиарда рублей. Одного из топ-менеджеров приговорили к 3,5 годам колонии за растрату, по остальным пяти подсудимым решение еще не выносили.
Основатель "Нового потока" получил десять лет за хищения
ЦБ отозвал лицензию у "Инвестбанка" в декабре 2013 года. Спустя четыре месяца учреждение было признано банкротом.