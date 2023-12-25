https://ria.ru/20231225/korabli-1917993872.html
На российских верфях строят пять фрегатов и восемь корветов
На российских верфях строят пять фрегатов и восемь корветов - РИА Новости, 25.12.2023
На российских верфях строят пять фрегатов и восемь корветов
Пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов находятся в разных стадиях готовности, заявил президент... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:57
2023-12-25T16:57
2023-12-25T16:58
новое оружие россии
безопасность
россия
северодвинск
владимир путин
севмаш
адмиралтейские верфи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов находятся в разных стадиях готовности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии подъёма флага на поступающих в состав ВМФ кораблях "Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности – вот сейчас стоят и над ними работают – пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов", - сказал он. По словам главы государства, в Северодвинске на "Севмаше" в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М", а на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строится шесть дизельных подводных лодок. Также, как сказал Путин, размещён заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин на церемонии поднятия военно-морских флагов
Путин на церемонии поднятия военно-морских флагов
2023-12-25T16:57
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, северодвинск, владимир путин, севмаш, адмиралтейские верфи, видео
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Северодвинск, Владимир Путин, Севмаш, Адмиралтейские верфи
На российских верфях строят пять фрегатов и восемь корветов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов находятся в разных стадиях готовности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии подъёма флага на поступающих в состав ВМФ кораблях
2023-12-25T16:57
true
PT0M52S
На российских верфях строят пять фрегатов и восемь корветов
Путин: 5 фрегатов, 8 корветов в разных стадиях готовности находятся на верфях РФ