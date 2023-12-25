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На российских верфях строят пять фрегатов и восемь корветов

На российских верфях строят пять фрегатов и восемь корветов - РИА Новости, 25.12.2023

На российских верфях строят пять фрегатов и восемь корветов

Пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов находятся в разных стадиях готовности, заявил президент... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:57

2023-12-25T16:57

2023-12-25T16:58

новое оружие россии

безопасность

россия

северодвинск

владимир путин

севмаш

адмиралтейские верфи

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов находятся в разных стадиях готовности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии подъёма флага на поступающих в состав ВМФ кораблях "Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности – вот сейчас стоят и над ними работают – пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов", - сказал он. По словам главы государства, в Северодвинске на "Севмаше" в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М", а на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строится шесть дизельных подводных лодок. Также, как сказал Путин, размещён заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути.

россия

северодвинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на церемонии поднятия военно-морских флагов Путин на церемонии поднятия военно-морских флагов 2023-12-25T16:57 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, северодвинск, владимир путин, севмаш, адмиралтейские верфи, видео