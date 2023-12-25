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На российских верфях строят пять фрегатов и восемь корветов - РИА Новости, 25.12.2023
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Новое оружие России
 
16:57 25.12.2023 (обновлено: 16:58 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/korabli-1917993872.html
На российских верфях строят пять фрегатов и восемь корветов
На российских верфях строят пять фрегатов и восемь корветов - РИА Новости, 25.12.2023
На российских верфях строят пять фрегатов и восемь корветов
Пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов находятся в разных стадиях готовности, заявил президент... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:57
2023-12-25T16:58
новое оружие россии
безопасность
россия
северодвинск
владимир путин
севмаш
адмиралтейские верфи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов находятся в разных стадиях готовности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии подъёма флага на поступающих в состав ВМФ кораблях "Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности – вот сейчас стоят и над ними работают – пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов", - сказал он. По словам главы государства, в Северодвинске на "Севмаше" в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М", а на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строится шесть дизельных подводных лодок. Также, как сказал Путин, размещён заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути.
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Путин на церемонии поднятия военно-морских флагов
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безопасность, россия, северодвинск, владимир путин, севмаш, адмиралтейские верфи, видео
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Северодвинск, Владимир Путин, Севмаш, Адмиралтейские верфи
На российских верфях строят пять фрегатов и восемь корветов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов находятся в разных стадиях готовности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии подъёма флага на поступающих в состав ВМФ кораблях
2023-12-25T16:57
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На российских верфях строят пять фрегатов и восемь корветов

Путин: 5 фрегатов, 8 корветов в разных стадиях готовности находятся на верфях РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате Адмирал Головко - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов находятся в разных стадиях готовности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии подъёма флага на поступающих в состав ВМФ кораблях
«
"Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности – вот сейчас стоят и над ними работают – пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов", - сказал он.
По словам главы государства, в Северодвинске на "Севмаше" в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М", а на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строится шесть дизельных подводных лодок.
Также, как сказал Путин, размещён заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути.
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияСеверодвинскВладимир ПутинСевмашАдмиралтейские верфи
 
 
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