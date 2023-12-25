https://ria.ru/20231225/korabli-1917972788.html

Путин разрешил поднять флаг на трех новых кораблях

Путин разрешил поднять флаг на трех новых кораблях - РИА Новости, 25.12.2023

Путин разрешил поднять флаг на трех новых кораблях

Владимир Путин на судостроительном заводе "Северная верфь" принял участие в церемонии подъема флагов на трех новых кораблях, поступающих в состав... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:12

2023-12-25T16:12

2023-12-25T17:24

владимир путин

безопасность

вмф рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин на судостроительном заводе "Северная верфь" принял участие в церемонии подъема флагов на трех новых кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота, сообщил корреспондент РИА Новости."Ввод в состав флота новейших кораблей — еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения", — сказал президент.Он напомнил, что сейчас на российских верфях в разных стадиях готовности находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов.Сегодня военно-морские флаги подняли на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин".Многоцелевой надводный фрегат "Адмирал Головко" построили на предприятии "Северная верфь" для ведения боевых действий в дальней и ближней морских зонах, участия в решении задач мирного времени во всех зонах, включая океанскую. Фрегат предназначен для поражения надводных кораблей и судов, конвоев, десантных отрядов, для постановки минных заграждений, поиска и уничтожения подводных лодок противника, поражения наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов. Корабль оснащен современными комплексами ударного ракетного оружия "Калибр", "Оникс", зенитно-ракетными, зенитно-артиллеристскими и артиллеристскими комплексами, а также новейшими комплексами противолодочного вооружения, системами радиоэлектронной борьбы и постановки помех, обладает высокой маневренностью и оборудован современным навигационным комплексом.Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" спроектировало АО "Зеленодольское ПКБ". Основными требованиями были высокая мореходность и возможность прохождения на незначительных глубинах северной части Каспийского моря и дельты реки Волги, что обеспечило использование водометных движителей.Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" построили на Средне-Невском судостроительном заводе. Задачи корабля — разведывательный поиск мин и минных заграждений и их уничтожение, противоминная охрана судов, а также борьба с диверсионными силами и средствами противника, противоминное наблюдение, обвехование фарватеров и других морских рубежей, постановка оборонительных минных ограждений. Корабль оборудован артиллерийской установкой АК-306, которая способна совершать шест тысяч выстрелов в минуту с максимальной дальностью шесть километров, ПЗРК "Игла", пулеметом "Корд".Судостроительный завод "Северная верфь" — один из крупнейших отечественных предприятий надводного кораблестроения. За столетнюю историю верфи здесь построено около 600 кораблей и коммерческих судов, в том числе ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда, контейнеровозы, балкеры, буксиры, суда снабжения, паромы и плавучие доки.

https://ria.ru/20231221/rossiya-1917341839.html

https://ria.ru/20231211/korabli-1915105981.html

https://ria.ru/20231207/arktika-1914329473.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на церемонии поднятия военно-морских флагов Путин на церемонии поднятия военно-морских флагов 2023-12-25T16:12 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, вмф рф