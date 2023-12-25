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В Газе конвой с гумпомощью разграбили по пути в больницы, заявила ВОЗ - РИА Новости, 25.12.2023
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22:49 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/konvoy-1918057845.html
В Газе конвой с гумпомощью разграбили по пути в больницы, заявила ВОЗ
В Газе конвой с гумпомощью разграбили по пути в больницы, заявила ВОЗ - РИА Новости, 25.12.2023
В Газе конвой с гумпомощью разграбили по пути в больницы, заявила ВОЗ
Гуманитарный конвой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с водой и продовольствием для двух больниц на севере Газы был разграблен по дороге голодающими... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T22:49
2023-12-25T22:49
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
оон
восточный иерусалим
хамас
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ЖЕНЕВА, 25 дек - РИА Новости. Гуманитарный конвой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с водой и продовольствием для двух больниц на севере Газы был разграблен по дороге голодающими местными жителями 23 декабря, сообщила организация в соцсети X. "Уровень голода и отчаяния в Газе достигает катастрофического уровня. Продукты питания и вода, доставленные в две больницы на севере Газы 23 декабря, были насильственно отобраны людьми, отчаянно нуждавшимися в еде", - приводятся в публикации слова регионального директора ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмеда Аль-Мандхари. Представитель организации добавил, что все 2,2 миллиона жителей сектора Газа сталкиваются с высоким риском отсутствия продовольственной безопасности. Ранее в декабре директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа Томас Уайт заявил, что автомобили ООН забиты камнями в Газе и некоторые автоколонны с гуманитарной помощью разграблены, гражданский порядок в анклаве рушится. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября составляет 20 674 человек, 54 536 получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, оон, восточный иерусалим, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, ООН, Восточный Иерусалим, ХАМАС
В Газе конвой с гумпомощью разграбили по пути в больницы, заявила ВОЗ

ВОЗ: в Газе конвой с продуктами и водой разграбили по пути в больницы

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
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ЖЕНЕВА, 25 дек - РИА Новости. Гуманитарный конвой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с водой и продовольствием для двух больниц на севере Газы был разграблен по дороге голодающими местными жителями 23 декабря, сообщила организация в соцсети X.
"Уровень голода и отчаяния в Газе достигает катастрофического уровня. Продукты питания и вода, доставленные в две больницы на севере Газы 23 декабря, были насильственно отобраны людьми, отчаянно нуждавшимися в еде", - приводятся в публикации слова регионального директора ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмеда Аль-Мандхари.
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14 декабря, 08:00
Представитель организации добавил, что все 2,2 миллиона жителей сектора Газа сталкиваются с высоким риском отсутствия продовольственной безопасности.
Ранее в декабре директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа Томас Уайт заявил, что автомобили ООН забиты камнями в Газе и некоторые автоколонны с гуманитарной помощью разграблены, гражданский порядок в анклаве рушится.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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18 декабря, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября составляет 20 674 человек, 54 536 получили ранения.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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7 декабря, 16:50
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильООНВосточный ИерусалимХАМАС
 
 
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