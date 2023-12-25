https://ria.ru/20231225/kolesnik-1918006958.html

Умер примкнувший к ВСУ актер из сериала "Черные кошки" Колесник

Умер примкнувший к ВСУ актер из сериала "Черные кошки" Колесник - РИА Новости, 25.12.2023

Умер примкнувший к ВСУ актер из сериала "Черные кошки" Колесник

Примкнувший к ВСУ украинский актер Богдан Колесник умер в зоне проведения спецоперации, сообщило Госкино Украины в Facebook*. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:42

2023-12-25T17:42

2023-12-25T17:42

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Примкнувший к ВСУ украинский актер Богдан Колесник умер в зоне проведения спецоперации, сообщило Госкино Украины в Facebook*."Вчера, 23 декабря, на фронте <…> погиб украинский актер Богдан Колесник", — говорится в сообщении.Колесник известен российским зрителям по роле в отечественном сериале "Черные кошки".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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2023

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украина, россия, вооруженные силы украины