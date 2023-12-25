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Умер примкнувший к ВСУ актер из сериала "Черные кошки" Колесник - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/kolesnik-1918006958.html
Умер примкнувший к ВСУ актер из сериала "Черные кошки" Колесник
Умер примкнувший к ВСУ актер из сериала "Черные кошки" Колесник - РИА Новости, 25.12.2023
Умер примкнувший к ВСУ актер из сериала "Черные кошки" Колесник
Примкнувший к ВСУ украинский актер Богдан Колесник умер в зоне проведения спецоперации, сообщило Госкино Украины в Facebook*. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:42
2023-12-25T17:42
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Примкнувший к ВСУ украинский актер Богдан Колесник умер в зоне проведения спецоперации, сообщило Госкино Украины в Facebook*."Вчера, 23 декабря, на фронте &lt;…&gt; погиб украинский актер Богдан Колесник", — говорится в сообщении.Колесник известен российским зрителям по роле в отечественном сериале "Черные кошки".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Умер примкнувший к ВСУ актер из сериала "Черные кошки" Колесник

Умер воевавший за ВСУ актер сериала "Черные кошки" Богдан Колесник

© Страница Богдана Колесника в соцсетиБогдан Колесник
Богдан Колесник
© Страница Богдана Колесника в соцсети
Богдан Колесник. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Примкнувший к ВСУ украинский актер Богдан Колесник умер в зоне проведения спецоперации, сообщило Госкино Украины в Facebook*.
"Вчера, 23 декабря, на фронте <…> погиб украинский актер Богдан Колесник", — говорится в сообщении.
Колесник известен российским зрителям по роле в отечественном сериале "Черные кошки".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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