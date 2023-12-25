https://ria.ru/20231225/kmz-1917828543.html
Холдинг KMZ построил первые обстановочные суда проекта 3050
Холдинг KMZ построил первые обстановочные суда проекта 3050 - РИА Новости, 25.12.2023
Холдинг KMZ построил первые обстановочные суда проекта 3050
Первые два обстановочных судна проекта 3050 построены и проходят ходовые испытания, восемь судов находятся в различной степени готовности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T03:03
2023-12-25T03:03
2023-12-25T03:15
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первые два обстановочных судна проекта 3050 построены и проходят ходовые испытания, восемь судов находятся в различной степени готовности, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (производитель) Михаил Даниленко. Холдинг KMZ сегодня специализируется на выполнении гособоронзака, в частности производстве катеров для силовых структур России, морских дронов. Обстановочные суда нужны для прокладки водных путей, контроля глубин, определения фарватеров, расстановки буев на внутренних водах России. Всего по контракту в 2024 году KMZ должен построить 13 судов этого проекта. "По данному контракту сейчас на воде на стадии ходовых испытаний находятся первые два судна. Еще четыре судна находятся в готовности не менее 75%, еще четыре — в готовности 50-60%. По остальным работа ведется сейчас по оснащению системами", — сказал Даниленко. Он также сообщил, что все корпуса судов этого проекта готовы на 100%. По данному проекту аналогично готово все оснащение, это и лебедки, брашпили, якоря, рулевые механизмы, окна, люки, водонепроницаемые двери.
https://ria.ru/20231214/dron-1915668587.html
https://ria.ru/20231204/katera-1913523352.html
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россия, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Холдинг KMZ построил первые обстановочные суда проекта 3050
KMZ: первые обстановочные суда проекта 3050 уже построили, всего их будет 13
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первые два обстановочных судна проекта 3050 построены и проходят ходовые испытания, восемь судов находятся в различной степени готовности, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (производитель) Михаил Даниленко.
Холдинг KMZ сегодня специализируется на выполнении гособоронзака, в частности производстве катеров для силовых структур России
, морских дронов.
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Обстановочные суда нужны для прокладки водных путей, контроля глубин, определения фарватеров, расстановки буев на внутренних водах России. Всего по контракту в 2024 году KMZ должен построить 13 судов этого проекта.
"По данному контракту сейчас на воде на стадии ходовых испытаний находятся первые два судна. Еще четыре судна находятся в готовности не менее 75%, еще четыре — в готовности 50-60%. По остальным работа ведется сейчас по оснащению системами", — сказал Даниленко.
Он также сообщил, что все корпуса судов этого проекта готовы на 100%. По данному проекту аналогично готово все оснащение, это и лебедки, брашпили, якоря, рулевые механизмы, окна, люки, водонепроницаемые двери.
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