https://ria.ru/20231225/kirkorov-1917937791.html

Киркоров объяснил, почему отказался от главной роли в шоу Навки

Киркоров объяснил, почему отказался от главной роли в шоу Навки - РИА Новости, 25.12.2023

Киркоров объяснил, почему отказался от главной роли в шоу Навки

Певец Филипп Киркоров на премьерном показе ледового шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе", объяснил, почему отказался от главной роли в постановке, передает... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:28

2023-12-25T14:28

2023-12-25T14:44

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров на премьерном показе ледового шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе", объяснил, почему отказался от главной роли в постановке, передает корреспондент РИА Новости. По словам народного артиста России, спортсменка и продюсер спектакля на льду изначально предложила ему сыграть в мюзикле по произведению Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" Черта. Однако музыкант отказался. Свое решение Филипп Киркоров объяснил тем, что много лет назад батюшка запретил ему играть нечисть. Тогда артист тоже сыграл Черта, и в его жизни начались серьезные проблемы. "Я сходил к батюшке. Он мне сказал: "Ты такой светлый, держись подальше от чертовщины, и все у тебя будет хорошо", — вспомнил Киркоров. — И я тогда дал себе слово, что никогда больше с бесовщиной связывать свою жизнь не буду". Филипп Киркоров добавил, что много лет следовал данному самому себе завету, но после предложения Татьяны Навки в суете забыл о нем, и согласился. "Но когда я вспомнил, сказал: "Танечка, я дико извиняюсь, но можно любую другую роль, можно даже эпизод. Но только не Черт", — рассказал Киркоров. — Она, к счастью, поняла, услышала меня". В итоге артист озвучил князя Григория Потемкина, которого в шоу играет двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев.Роль Черта в мюзикле исполняет многократный чемпион Литвы Повилас Ванагас, а голос его герою подарил певец Григорий Лепс.

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, филипп киркоров, россия, литва, татьяна навка, николай гоголь