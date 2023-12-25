https://ria.ru/20231225/khusity-1917821716.html

Хуситы подготовили 20 тысяч бойцов для участия в войне в Газе, пишут СМИ

Хуситы подготовили 20 тысяч бойцов для участия в войне в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2023

Хуситы подготовили 20 тысяч бойцов для участия в войне в Газе, пишут СМИ

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) подготовило 20 тысяч бойцов-резервистов для возможной отправки в сектор Газа, сообщило Йеменское... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T00:44

2023-12-25T00:44

2023-12-25T00:44

в мире

саудовская аравия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

йемен

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ДОХА, 25 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) подготовило 20 тысяч бойцов-резервистов для возможной отправки в сектор Газа, сообщило Йеменское информационное агентство Saba. В провинции Хаджа на северо-западе Йемена был организован парад народного ополчения по случаю окончания военных курсов первого выпуска 20 тысяч бойцов-резервистов для мобилизационных сил. Как отметило агентство, во время военного парада, проходившего в районе Аббас на северо-западе Хаджи, выпускники скандировали лозунги в поддержку угнетенного палестинского народа. По сообщению Saba, выпускники "подтвердили готовность идти в бой вместе с йеменскими вооруженными силами под руководством лидера Абдель Малика аль-Хуси против оккупационного сионистского образования (Израиля - ред.) и американской коалиции, нацеленной на защиту израильских кораблей". Ранее член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад сообщил РИА Новости, что движение проводит подготовку бойцов-резервистов в рамках всеобщей мобилизации для участия в военных действиях на стороне палестинцев в секторе Газа, если им представится возможность туда добраться. В начале военного конфликта в секторе Газа хуситы обращались к руководству Саудовской Аравии, которое ведет против них военные действия, с предложением позволить им добраться через территорию королевства до сектора Газа, чтобы помочь палестинцам вести военные действия против израильской армии.

https://ria.ru/20231224/khusity-1917793213.html

https://ria.ru/20231222/khusity-1917558103.html

саудовская аравия

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саудовская аравия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, йемен