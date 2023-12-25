https://ria.ru/20231225/khusity-1917821716.html
Хуситы подготовили 20 тысяч бойцов для участия в войне в Газе, пишут СМИ
Хуситы подготовили 20 тысяч бойцов для участия в войне в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2023
Хуситы подготовили 20 тысяч бойцов для участия в войне в Газе, пишут СМИ
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) подготовило 20 тысяч бойцов-резервистов для возможной отправки в сектор Газа, сообщило Йеменское... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T00:44
2023-12-25T00:44
2023-12-25T00:44
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саудовская аравия
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ДОХА, 25 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) подготовило 20 тысяч бойцов-резервистов для возможной отправки в сектор Газа, сообщило Йеменское информационное агентство Saba. В провинции Хаджа на северо-западе Йемена был организован парад народного ополчения по случаю окончания военных курсов первого выпуска 20 тысяч бойцов-резервистов для мобилизационных сил. Как отметило агентство, во время военного парада, проходившего в районе Аббас на северо-западе Хаджи, выпускники скандировали лозунги в поддержку угнетенного палестинского народа. По сообщению Saba, выпускники "подтвердили готовность идти в бой вместе с йеменскими вооруженными силами под руководством лидера Абдель Малика аль-Хуси против оккупационного сионистского образования (Израиля - ред.) и американской коалиции, нацеленной на защиту израильских кораблей". Ранее член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад сообщил РИА Новости, что движение проводит подготовку бойцов-резервистов в рамках всеобщей мобилизации для участия в военных действиях на стороне палестинцев в секторе Газа, если им представится возможность туда добраться. В начале военного конфликта в секторе Газа хуситы обращались к руководству Саудовской Аравии, которое ведет против них военные действия, с предложением позволить им добраться через территорию королевства до сектора Газа, чтобы помочь палестинцам вести военные действия против израильской армии.
https://ria.ru/20231224/khusity-1917793213.html
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в мире, саудовская аравия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, йемен
В мире, Саудовская Аравия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Йемен
Хуситы подготовили 20 тысяч бойцов для участия в войне в Газе, пишут СМИ
Saba: хуситы в Йемене подготовили 20 тысяч бойцов для участия в войне в Газе
ДОХА, 25 дек - РИА Новости.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) подготовило 20 тысяч бойцов-резервистов для возможной отправки в сектор Газа, сообщило Йеменское информационное агентство Saba
.
В провинции Хаджа на северо-западе Йемена был организован парад народного ополчения по случаю окончания военных курсов первого выпуска 20 тысяч бойцов-резервистов для мобилизационных сил.
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Как отметило агентство, во время военного парада, проходившего в районе Аббас на северо-западе Хаджи, выпускники скандировали лозунги в поддержку угнетенного палестинского народа.
По сообщению Saba, выпускники "подтвердили готовность идти в бой вместе с йеменскими вооруженными силами под руководством лидера Абдель Малика аль-Хуси против оккупационного сионистского образования (Израиля - ред.) и американской коалиции, нацеленной на защиту израильских кораблей".
Ранее член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад сообщил РИА Новости, что движение проводит подготовку бойцов-резервистов в рамках всеобщей мобилизации для участия в военных действиях на стороне палестинцев в секторе Газа, если им представится возможность туда добраться.
В начале военного конфликта в секторе Газа хуситы обращались к руководству Саудовской Аравии
, которое ведет против них военные действия, с предложением позволить им добраться через территорию королевства до сектора Газа, чтобы помочь палестинцам вести военные действия против израильской армии.
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