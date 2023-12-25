https://ria.ru/20231225/khakery-1917828401.html

В Kaspersky рассказали, какие телефоны хакеры взламывают чаще

В Kaspersky рассказали, какие телефоны хакеры взламывают чаще - РИА Новости, 25.12.2023

В Kaspersky рассказали, какие телефоны хакеры взламывают чаще

Устройства с устаревшими версиями операционной системы (ОС) Android интересны хакерам сильнее остальных из-за большого числа таких гаджетов в мире, рассказал... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T02:59

2023-12-25T02:59

2023-12-25T02:59

технологии

лаборатория касперского

общество

россия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Устройства с устаревшими версиями операционной системы (ОС) Android интересны хакерам сильнее остальных из-за большого числа таких гаджетов в мире, рассказал РИА Новости руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов. "Статистика по количеству пользователей 2009-2023 показывает, как Android смог обогнать iOS по популярности в 2012 году, набрать максимальную базу пользователей примерно в 2018 году и оставаться на первом месте до сегодняшнего дня … Одна из причин, почему ОС Android более интересна для злоумышленников, заключается в том, что потенциальных жертв в мире больше", - сообщил Галов. Он объяснил, что на многих рынках есть спрос на бюджетные устройства, которые выпускаются на устаревших версиях Android из-за менее высоких требований к используемому железу. Это приводит к тому, что в мире достаточно много людей с такой версией ОС, что автоматически делает их устройства уязвимыми из-за отсутствия последних исправлений в сфере безопасности. По словам Галова, еще одной причиной интереса хакеров к устройствам на Android, а не на iOS, является то, что вторые быстрее обновляются до последних версий, получая не только новый функционал, но и последние патчи безопасности. "Как видно, у заметного числа пользователей всё еще установлены достаточно старые версии Android", - добавил эксперт. По его оценке, это связано и с тем, что Apple поддерживает свои устройства дольше, чем производители устройств на Android, что позволяет владельцам гаджетов дольше получать обновления ОС. Галов добавил, что разработчики антивирусного программного обеспечения (ПО) для мобильных ОС не концентрируются исключительно на защите устройств с самой свежей версией Android, а обеспечивают безопасность устройств, работающих и на более старых версиях.

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технологии, лаборатория касперского, общество, россия