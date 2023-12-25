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Путин продлил право участников СВО обратиться за кредитными каникулами - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:25 25.12.2023 (обновлено: 17:28 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/kanikuly-1918001736.html
Путин продлил право участников СВО обратиться за кредитными каникулами
Путин продлил право участников СВО обратиться за кредитными каникулами - РИА Новости, 25.12.2023
Путин продлил право участников СВО обратиться за кредитными каникулами
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до конца 2024 года права участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обратится за РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:25
2023-12-25T17:28
специальная военная операция на украине
владимир путин
экономика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до конца 2024 года права участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обратится за кредитными каникулами, а также о списании кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников спецоперации. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Сейчас участники СВО могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку и кредитные карты), оформленным до мобилизации или начала участия в спецоперации. Обратиться за кредитными каникулами можно не позднее 31 декабря 2023 года. Они позволяют заемщику приостановить платежи по кредиту или займу либо снизить их размер на период до шести месяцев. Аналогичным правом обладают ООО, отнесенные к субъектам малого и среднего бизнеса и состоящие из одного участника, призванного на военную службу по мобилизации, в отношении ипотечных кредитов.Новый закон продлевает на 2024 год право участников СВО и членов их семей обратиться к кредитору за кредитными каникулами. А для ООО в составе одного участника, призванного на военную службу по мобилизации, такое право продлевается на год в отношении ипотечных кредитов. Помимо этого, закон предусматривает прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами I группы. Причем эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.Раньше в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списывались полностью, но поручительств по кредитам это не касалось - при отсутствии законодательных ограничений судебная практика возлагала обязательства поручителя на наследников погибшего, пояснял первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Это несправедливо, поскольку обязательства участника СВО, будь он заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, практически не отличаются – в обоих случаях он несет ответственность за неисполнение обязательств, отмечал сенатор.Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20231115/svo-1909628049.html
https://ria.ru/20230807/kredity-1888582297.html
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владимир путин, экономика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Экономика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин продлил право участников СВО обратиться за кредитными каникулами

Путин продлил на 2024 год право участников СВО на кредитные каникулы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до конца 2024 года права участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обратится за кредитными каникулами, а также о списании кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников спецоперации. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Сейчас участники СВО могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку и кредитные карты), оформленным до мобилизации или начала участия в спецоперации. Обратиться за кредитными каникулами можно не позднее 31 декабря 2023 года. Они позволяют заемщику приостановить платежи по кредиту или займу либо снизить их размер на период до шести месяцев. Аналогичным правом обладают ООО, отнесенные к субъектам малого и среднего бизнеса и состоящие из одного участника, призванного на военную службу по мобилизации, в отношении ипотечных кредитов.
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Новый закон продлевает на 2024 год право участников СВО и членов их семей обратиться к кредитору за кредитными каникулами. А для ООО в составе одного участника, призванного на военную службу по мобилизации, такое право продлевается на год в отношении ипотечных кредитов. Помимо этого, закон предусматривает прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами I группы. Причем эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Раньше в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списывались полностью, но поручительств по кредитам это не касалось - при отсутствии законодательных ограничений судебная практика возлагала обязательства поручителя на наследников погибшего, пояснял первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Это несправедливо, поскольку обязательства участника СВО, будь он заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, практически не отличаются – в обоих случаях он несет ответственность за неисполнение обязательств, отмечал сенатор.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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