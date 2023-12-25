https://ria.ru/20231225/kalkulyator-1917902248.html

Музаев: решения по использованию калькулятора на ОГЭ по математике пока нет

Музаев: решения по использованию калькулятора на ОГЭ по математике пока нет - РИА Новости, 25.12.2023

Музаев: решения по использованию калькулятора на ОГЭ по математике пока нет

Окончательное решение по возможности использовать калькулятор в ходе основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике еще не принято, заявил в интервью... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:08

2023-12-25T12:08

2023-12-25T12:08

образование - общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

россия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Окончательное решение по возможности использовать калькулятор в ходе основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике еще не принято, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "В первую очередь он заключался в том, что на данный момент, на тот период, когда эта инициатива была, только в одном задании, седьмом по ОГЭ по математике, теоретически мог понадобиться калькулятор для расчета. На сегодняшний день после утверждения демоверсии нет фактически ни одной задачи, для которой требуется использование непрограммируемого калькулятора. Ну и, соответственно, из этих соображений пришли к такому выводу. Обсуждение приказа еще у нас не вышло, все идет на стадии согласования, и будет ли он (калькулятор – ред.) включен или нет, еще окончательное решение на сегодняшний день не принято", - сказал Музаев. Он подчеркнул, что в целом, дискуссию проводит научно-методический совет, он решает, как будет выглядеть тот или иной предмет в период экзамена, но пока что обсуждение экзамена продолжается, при этом любое принятое решение будет направлено на повышение качества математического образование, а не его понижение. "Были опасения у общества, что этот шаг вызовет проблемы с устным счетом, отказ от устного счета и так далее. Ну, в интернете, к сожалению, любят нагонять часто волну, далеко не эксперты из этой области… Какое бы решение ни было принято, я точно уверяю всех, что ни в коей мере на знания, тем более математические, математика, это гордость нашей страны. Наши ученики во всех международных исследованиях, олимпиадах и исследованиях, в которых мы участвовали именно по математике, мы всегда показываем лучшие позиции в мире. И, конечно же, мы сами себе в ногу стрелять не собирались и не собираемся", - пояснил глава Рособрнадзора. Ранее были опубликованы демоверсии ОГЭ по математике, согласно которым, школьникам при решении экзамена можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.

https://ria.ru/20231225/yazyk-1917868360.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия