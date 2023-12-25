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Музаев: решения по использованию калькулятора на ОГЭ по математике пока нет - РИА Новости, 25.12.2023
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12:08 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/kalkulyator-1917902248.html
Музаев: решения по использованию калькулятора на ОГЭ по математике пока нет
Музаев: решения по использованию калькулятора на ОГЭ по математике пока нет - РИА Новости, 25.12.2023
Музаев: решения по использованию калькулятора на ОГЭ по математике пока нет
Окончательное решение по возможности использовать калькулятор в ходе основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике еще не принято, заявил в интервью... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:08
2023-12-25T12:08
образование - общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Окончательное решение по возможности использовать калькулятор в ходе основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике еще не принято, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "В первую очередь он заключался в том, что на данный момент, на тот период, когда эта инициатива была, только в одном задании, седьмом по ОГЭ по математике, теоретически мог понадобиться калькулятор для расчета. На сегодняшний день после утверждения демоверсии нет фактически ни одной задачи, для которой требуется использование непрограммируемого калькулятора. Ну и, соответственно, из этих соображений пришли к такому выводу. Обсуждение приказа еще у нас не вышло, все идет на стадии согласования, и будет ли он (калькулятор – ред.) включен или нет, еще окончательное решение на сегодняшний день не принято", - сказал Музаев. Он подчеркнул, что в целом, дискуссию проводит научно-методический совет, он решает, как будет выглядеть тот или иной предмет в период экзамена, но пока что обсуждение экзамена продолжается, при этом любое принятое решение будет направлено на повышение качества математического образование, а не его понижение. "Были опасения у общества, что этот шаг вызовет проблемы с устным счетом, отказ от устного счета и так далее. Ну, в интернете, к сожалению, любят нагонять часто волну, далеко не эксперты из этой области… Какое бы решение ни было принято, я точно уверяю всех, что ни в коей мере на знания, тем более математические, математика, это гордость нашей страны. Наши ученики во всех международных исследованиях, олимпиадах и исследованиях, в которых мы участвовали именно по математике, мы всегда показываем лучшие позиции в мире. И, конечно же, мы сами себе в ногу стрелять не собирались и не собираемся", - пояснил глава Рособрнадзора. Ранее были опубликованы демоверсии ОГЭ по математике, согласно которым, школьникам при решении экзамена можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.
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образование - общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия
Образование - Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия
Музаев: решения по использованию калькулятора на ОГЭ по математике пока нет

Музаев: решение по применению калькулятора на ОГЭ по математике пока не приняли

CC0 / / Калькулятор, блокнот и ручка лежат на столе
Калькулятор, блокнот и ручка лежат на столе - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
CC0 / /
Калькулятор, блокнот и ручка лежат на столе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Окончательное решение по возможности использовать калькулятор в ходе основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике еще не принято, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«
"В первую очередь он заключался в том, что на данный момент, на тот период, когда эта инициатива была, только в одном задании, седьмом по ОГЭ по математике, теоретически мог понадобиться калькулятор для расчета. На сегодняшний день после утверждения демоверсии нет фактически ни одной задачи, для которой требуется использование непрограммируемого калькулятора. Ну и, соответственно, из этих соображений пришли к такому выводу. Обсуждение приказа еще у нас не вышло, все идет на стадии согласования, и будет ли он (калькулятор – ред.) включен или нет, еще окончательное решение на сегодняшний день не принято", - сказал Музаев.
Он подчеркнул, что в целом, дискуссию проводит научно-методический совет, он решает, как будет выглядеть тот или иной предмет в период экзамена, но пока что обсуждение экзамена продолжается, при этом любое принятое решение будет направлено на повышение качества математического образование, а не его понижение.
"Были опасения у общества, что этот шаг вызовет проблемы с устным счетом, отказ от устного счета и так далее. Ну, в интернете, к сожалению, любят нагонять часто волну, далеко не эксперты из этой области… Какое бы решение ни было принято, я точно уверяю всех, что ни в коей мере на знания, тем более математические, математика, это гордость нашей страны. Наши ученики во всех международных исследованиях, олимпиадах и исследованиях, в которых мы участвовали именно по математике, мы всегда показываем лучшие позиции в мире. И, конечно же, мы сами себе в ногу стрелять не собирались и не собираемся", - пояснил глава Рособрнадзора.
Ранее были опубликованы демоверсии ОГЭ по математике, согласно которым, школьникам при решении экзамена можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.
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Образование - ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Россия
 
 
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