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Израиль нанес удар тремя ракетами по дому советника КСИР, заявил посол - РИА Новости, 25.12.2023
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23:36 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/izrail-1918061506.html
Израиль нанес удар тремя ракетами по дому советника КСИР, заявил посол
Израиль нанес удар тремя ракетами по дому советника КСИР, заявил посол - РИА Новости, 25.12.2023
Израиль нанес удар тремя ракетами по дому советника КСИР, заявил посол
Посол Ирана в Дамаске Хосейн Акбари заявил, что Израиль нанес удар тремя ракетами по дому, в котором жил советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T23:36
2023-12-25T23:36
в мире
дамаск (город)
израиль
иран
касем сулеймани
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Посол Ирана в Дамаске Хосейн Акбари заявил, что Израиль нанес удар тремя ракетами по дому, в котором жил советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских вооруженных сил) Сейед Рази Мусави. Советник КСИР погиб в понедельник в результате ракетной атаки Израиля по окрестностям сирийского Дамаска, сообщало иранское государственное агентство Tasnim. КСИР подтвердил гибель Мусави. Иранский посол в Дамаске раскрыл подробности последних часов жизни советника КСИР в Дамаске. По его словам, в районе 14:00 Мусави находился в посольстве, в своем офисе, а во второй половине дня отправился на квартиру, расположенную в районе Зайнабие. "Судя по всему, его дом подвергся обстрелу тремя израильскими ракетами, здание жилого дома, где проживал Сейед Рази Мусави, полностью разрушено, его тело в результате удара ракет было отброшено во двор", - приводит агентство Tasnim слова иранского дипломата. Ранее Tasnim отмечало, что Мусави был соратником иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в январе 2020 года в Ираке в результате ракетного удара США.
https://ria.ru/20231113/ekspert-1909086056.html
https://ria.ru/20231116/iran-1909792496.html
дамаск (город)
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в мире, дамаск (город), израиль, иран, касем сулеймани
В мире, Дамаск (город), Израиль, Иран, Касем Сулеймани
Израиль нанес удар тремя ракетами по дому советника КСИР, заявил посол

Посол Ирана в Дамаске: Израиль нанес удар тремя ракетами по дому советника КСИР

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные ведут обстрел
Израильские военные ведут обстрел - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные ведут обстрел. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Посол Ирана в Дамаске Хосейн Акбари заявил, что Израиль нанес удар тремя ракетами по дому, в котором жил советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских вооруженных сил) Сейед Рази Мусави.
Советник КСИР погиб в понедельник в результате ракетной атаки Израиля по окрестностям сирийского Дамаска, сообщало иранское государственное агентство Tasnim. КСИР подтвердил гибель Мусави.
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Иранский посол в Дамаске раскрыл подробности последних часов жизни советника КСИР в Дамаске. По его словам, в районе 14:00 Мусави находился в посольстве, в своем офисе, а во второй половине дня отправился на квартиру, расположенную в районе Зайнабие.
"Судя по всему, его дом подвергся обстрелу тремя израильскими ракетами, здание жилого дома, где проживал Сейед Рази Мусави, полностью разрушено, его тело в результате удара ракет было отброшено во двор", - приводит агентство Tasnim слова иранского дипломата.
Ранее Tasnim отмечало, что Мусави был соратником иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в январе 2020 года в Ираке в результате ракетного удара США.
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В миреДамаск (город)ИзраильИранКасем Сулеймани
 
 
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