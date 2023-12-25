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Эксперт оценил значение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном - РИА Новости, 25.12.2023
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16:14 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/iran-1917973363.html
Эксперт оценил значение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
Эксперт оценил значение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном - РИА Новости, 25.12.2023
Эксперт оценил значение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
Соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном полезно всем участникам рынка, заявил РИА Новости бизнес-посол... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:14
2023-12-25T16:14
экономика
иран
танзания
россия
евразийский экономический союз
деловая россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном полезно всем участникам рынка, заявил РИА Новости бизнес-посол "Деловой России" в Объединенной Республике Танзания Юрий Коробов. Страны ЕАЭС ранее в понедельник подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению. "Я уверен, что подобные соглашения интересны и полезны всем участникам рынка, и в первую очередь, населению стран, задействованных в подобных соглашениях", - сказал он. Эффект, по его словам, заключается в том, что "увеличение числа стран, работающих в рамках общих правил, приводит в действие "закон больших чисел" – участники быстрее достигнут ожидаемых показателей во внешней торговле и, как следствие, роста собственной экономики". Если рассматривать Танзанию, заметил собеседник агентства, "то и она не исключение из правил". "Выиграют все – и Россия, и Танзания, и все страны Восточной и Южной Африки. Объединяя рынки, мы суммируем потенциалы наших стран и способствуем усилению слабой отрасли экономики за счёт более успешных экономик других стран-участниц в той же отрасли",- подчеркнул Коробов. Также, подчеркнул он, "происходит снижение себестоимости за счет здоровой конкуренции – и в итоге, как результат – снижение стоимости товаров и услуг для населения стран-участников соглашения". "Это поможет населению направить высвободившиеся доходы на решение вопросов, связанных со здоровьем, образованием, культурными ценностями",- заключил он.
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экономика, иран, танзания, россия, евразийский экономический союз, деловая россия
Экономика, Иран, Танзания, Россия, Евразийский экономический союз, Деловая Россия
Эксперт оценил значение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Коробов: соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном полезно всем

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПодписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран
Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном полезно всем участникам рынка, заявил РИА Новости бизнес-посол "Деловой России" в Объединенной Республике Танзания Юрий Коробов.
Страны ЕАЭС ранее в понедельник подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению.
«
"Я уверен, что подобные соглашения интересны и полезны всем участникам рынка, и в первую очередь, населению стран, задействованных в подобных соглашениях", - сказал он.
Эффект, по его словам, заключается в том, что "увеличение числа стран, работающих в рамках общих правил, приводит в действие "закон больших чисел" – участники быстрее достигнут ожидаемых показателей во внешней торговле и, как следствие, роста собственной экономики".
Если рассматривать Танзанию, заметил собеседник агентства, "то и она не исключение из правил".
"Выиграют все – и Россия, и Танзания, и все страны Восточной и Южной Африки. Объединяя рынки, мы суммируем потенциалы наших стран и способствуем усилению слабой отрасли экономики за счёт более успешных экономик других стран-участниц в той же отрасли",- подчеркнул Коробов.
Также, подчеркнул он, "происходит снижение себестоимости за счет здоровой конкуренции – и в итоге, как результат – снижение стоимости товаров и услуг для населения стран-участников соглашения".
"Это поможет населению направить высвободившиеся доходы на решение вопросов, связанных со здоровьем, образованием, культурными ценностями",- заключил он.
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ЭкономикаИранТанзанияРоссияЕвразийский экономический союзДеловая Россия
 
 
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