https://ria.ru/20231225/iran-1917973363.html

Эксперт оценил значение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Эксперт оценил значение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном - РИА Новости, 25.12.2023

Эксперт оценил значение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном полезно всем участникам рынка, заявил РИА Новости бизнес-посол... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:14

2023-12-25T16:14

2023-12-25T16:14

экономика

иран

танзания

россия

евразийский экономический союз

деловая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917961117_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_483dd89137ea2a29fa05ba4648029b2f.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном полезно всем участникам рынка, заявил РИА Новости бизнес-посол "Деловой России" в Объединенной Республике Танзания Юрий Коробов. Страны ЕАЭС ранее в понедельник подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению. "Я уверен, что подобные соглашения интересны и полезны всем участникам рынка, и в первую очередь, населению стран, задействованных в подобных соглашениях", - сказал он. Эффект, по его словам, заключается в том, что "увеличение числа стран, работающих в рамках общих правил, приводит в действие "закон больших чисел" – участники быстрее достигнут ожидаемых показателей во внешней торговле и, как следствие, роста собственной экономики". Если рассматривать Танзанию, заметил собеседник агентства, "то и она не исключение из правил". "Выиграют все – и Россия, и Танзания, и все страны Восточной и Южной Африки. Объединяя рынки, мы суммируем потенциалы наших стран и способствуем усилению слабой отрасли экономики за счёт более успешных экономик других стран-участниц в той же отрасли",- подчеркнул Коробов. Также, подчеркнул он, "происходит снижение себестоимости за счет здоровой конкуренции – и в итоге, как результат – снижение стоимости товаров и услуг для населения стран-участников соглашения". "Это поможет населению направить высвободившиеся доходы на решение вопросов, связанных со здоровьем, образованием, культурными ценностями",- заключил он.

https://ria.ru/20231224/protest-1917795459.html

иран

танзания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, иран, танзания, россия, евразийский экономический союз, деловая россия