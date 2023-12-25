https://ria.ru/20231225/ingushetiya-1918007966.html

В Ингушетии двое мужчин открыли огонь по полицейским при попытке скрыться

В Ингушетии двое мужчин открыли огонь по полицейским при попытке скрыться - РИА Новости, 25.12.2023

В Ингушетии двое мужчин открыли огонь по полицейским при попытке скрыться

Сотрудники полиции в Ингушетии задержали двух мужчин, которые попытались скрыться на автомобиле и открыли по правоохранителям стрельбу, один из нападавших при... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:47

2023-12-25T17:47

2023-12-25T17:47

происшествия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 25 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали двух мужчин, которые попытались скрыться на автомобиле и открыли по правоохранителям стрельбу, один из нападавших при этом был ранен, ранение также получил случайный свидетель, полицейские не пострадали, сообщило управление МВД по региону в Telegram-канале. По данным министерства, в 11.20 мск в понедельник в городе Карабулаке неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле Mercedes Benz, произвели несколько выстрелов в сторону автомобиля "Лада Гранта" под управлением жителя Малгобека. Ранив водителя в руку нападавшие скрылись. Полицейскими был введен план "Перехват", и в 11.47 иномарку заметили возле стационарного поста ДПС у въезда в селение Нестеровское. "На требование сотрудника полиции остановиться водитель автомобиля резко увеличил скорость и попытался скрыться. При этом лица, находившиеся в машине, произвели несколько выстрелов в стражей порядка", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские применили табельное оружие и выстрелили несколько раз в направлении автомобиля нападавших, и через 500 метров он врезался в машину Volkswagen Polo. "Водитель и получивший ранение пассажир попытались скрыться, но были задержаны полицейскими. Также в ногу был ранен мужчина, находившийся в момент происшествия неподалеку от стационарного поста", - уточняет министерство. Пострадавшие госпитализированы, а задержанного водителя доставили в отдел полиции. Из салона его автомобиля изъяли переделанный кустарным способом в боевое оружие травматический пистолет, две резиновые палки, маски с прорезями для глаз, два ножа, светошумовую гранату, две рации и патроны к различным видам стрелкового оружия. "Также один из правонарушителей указал местонахождение полуавтоматического гладкоствольного карабина "Сайга", который они успели спрятать перед задержанием. Он также изъят", - сообщает МВД.

https://ria.ru/20231218/delo-1916599883.html

https://ria.ru/20231216/napadenie-1916237020.html

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика ингушетия