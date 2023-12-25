Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии двое мужчин открыли огонь по полицейским при попытке скрыться - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/ingushetiya-1918007966.html
В Ингушетии двое мужчин открыли огонь по полицейским при попытке скрыться
В Ингушетии двое мужчин открыли огонь по полицейским при попытке скрыться - РИА Новости, 25.12.2023
В Ингушетии двое мужчин открыли огонь по полицейским при попытке скрыться
Сотрудники полиции в Ингушетии задержали двух мужчин, которые попытались скрыться на автомобиле и открыли по правоохранителям стрельбу, один из нападавших при... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:47
2023-12-25T17:47
происшествия
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НАЛЬЧИК, 25 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали двух мужчин, которые попытались скрыться на автомобиле и открыли по правоохранителям стрельбу, один из нападавших при этом был ранен, ранение также получил случайный свидетель, полицейские не пострадали, сообщило управление МВД по региону в Telegram-канале. По данным министерства, в 11.20 мск в понедельник в городе Карабулаке неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле Mercedes Benz, произвели несколько выстрелов в сторону автомобиля "Лада Гранта" под управлением жителя Малгобека. Ранив водителя в руку нападавшие скрылись. Полицейскими был введен план "Перехват", и в 11.47 иномарку заметили возле стационарного поста ДПС у въезда в селение Нестеровское. "На требование сотрудника полиции остановиться водитель автомобиля резко увеличил скорость и попытался скрыться. При этом лица, находившиеся в машине, произвели несколько выстрелов в стражей порядка", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские применили табельное оружие и выстрелили несколько раз в направлении автомобиля нападавших, и через 500 метров он врезался в машину Volkswagen Polo. "Водитель и получивший ранение пассажир попытались скрыться, но были задержаны полицейскими. Также в ногу был ранен мужчина, находившийся в момент происшествия неподалеку от стационарного поста", - уточняет министерство. Пострадавшие госпитализированы, а задержанного водителя доставили в отдел полиции. Из салона его автомобиля изъяли переделанный кустарным способом в боевое оружие травматический пистолет, две резиновые палки, маски с прорезями для глаз, два ножа, светошумовую гранату, две рации и патроны к различным видам стрелкового оружия. "Также один из правонарушителей указал местонахождение полуавтоматического гладкоствольного карабина "Сайга", который они успели спрятать перед задержанием. Он также изъят", - сообщает МВД.
https://ria.ru/20231218/delo-1916599883.html
https://ria.ru/20231216/napadenie-1916237020.html
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии двое мужчин открыли огонь по полицейским при попытке скрыться

В Ингушетии задержали двух мужчин, стрелявших в полицейских при попытке скрыться

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 25 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали двух мужчин, которые попытались скрыться на автомобиле и открыли по правоохранителям стрельбу, один из нападавших при этом был ранен, ранение также получил случайный свидетель, полицейские не пострадали, сообщило управление МВД по региону в Telegram-канале.
По данным министерства, в 11.20 мск в понедельник в городе Карабулаке неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле Mercedes Benz, произвели несколько выстрелов в сторону автомобиля "Лада Гранта" под управлением жителя Малгобека. Ранив водителя в руку нападавшие скрылись. Полицейскими был введен план "Перехват", и в 11.47 иномарку заметили возле стационарного поста ДПС у въезда в селение Нестеровское.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В Подмосковье завели дело после нападения мужчины на полицейского
18 декабря, 21:28
"На требование сотрудника полиции остановиться водитель автомобиля резко увеличил скорость и попытался скрыться. При этом лица, находившиеся в машине, произвели несколько выстрелов в стражей порядка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские применили табельное оружие и выстрелили несколько раз в направлении автомобиля нападавших, и через 500 метров он врезался в машину Volkswagen Polo. "Водитель и получивший ранение пассажир попытались скрыться, но были задержаны полицейскими. Также в ногу был ранен мужчина, находившийся в момент происшествия неподалеку от стационарного поста", - уточняет министерство.
Пострадавшие госпитализированы, а задержанного водителя доставили в отдел полиции.
Из салона его автомобиля изъяли переделанный кустарным способом в боевое оружие травматический пистолет, две резиновые палки, маски с прорезями для глаз, два ножа, светошумовую гранату, две рации и патроны к различным видам стрелкового оружия.
"Также один из правонарушителей указал местонахождение полуавтоматического гладкоствольного карабина "Сайга", который они успели спрятать перед задержанием. Он также изъят", - сообщает МВД.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
СК установил причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских в Москве
16 декабря, 20:17
 
ПроисшествияРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала