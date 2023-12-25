https://ria.ru/20231225/indeyka-1918061901.html

Индейка оставила без света тысячи жителей Сакраменто, пишут СМИ

Индейка оставила без света тысячи жителей Сакраменто, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2023

Индейка оставила без света тысячи жителей Сакраменто, пишут СМИ

Запутавшаяся в проводах дикая индейка оставила без света тысячи жителей калифорнийского города Сакраменто, пишет местная газета TheSacramento Bee. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T23:41

2023-12-25T23:41

2023-12-25T23:46

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ВАШИНГТОН, 25 дек – РИА Новости. Запутавшаяся в проводах дикая индейка оставила без света тысячи жителей калифорнийского города Сакраменто, пишет местная газета TheSacramento Bee. Авария произошла в канун Рождества и, не успев испортить праздник, была за считанные часы устранена силами местной электрической компании. "В провода попала индейка", - цитирует издание представителя компании. По ее данным, в Сакраменто оказались обесточены 4248 жилых домов и бизнес-объектов. В понедельник на сайте электрокомпании говорится, что перебоев в энергоснабжении города не наблюдается.

https://ria.ru/20231225/france-1918056603.html

https://ria.ru/20231215/svini-1916085228.html

сакраменто

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в мире, сакраменто