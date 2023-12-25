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Индейка оставила без света тысячи жителей Сакраменто, пишут СМИ
Индейка оставила без света тысячи жителей Сакраменто, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2023
Индейка оставила без света тысячи жителей Сакраменто, пишут СМИ
Запутавшаяся в проводах дикая индейка оставила без света тысячи жителей калифорнийского города Сакраменто, пишет местная газета TheSacramento Bee. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T23:41
2023-12-25T23:41
2023-12-25T23:46
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ВАШИНГТОН, 25 дек – РИА Новости. Запутавшаяся в проводах дикая индейка оставила без света тысячи жителей калифорнийского города Сакраменто, пишет местная газета TheSacramento Bee. Авария произошла в канун Рождества и, не успев испортить праздник, была за считанные часы устранена силами местной электрической компании. "В провода попала индейка", - цитирует издание представителя компании. По ее данным, в Сакраменто оказались обесточены 4248 жилых домов и бизнес-объектов. В понедельник на сайте электрокомпании говорится, что перебоев в энергоснабжении города не наблюдается.
https://ria.ru/20231225/france-1918056603.html
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в мире, сакраменто
Индейка оставила без света тысячи жителей Сакраменто, пишут СМИ
TheSacramento Bee: индейка оставила без света тысячи жителей Сакраменто
ВАШИНГТОН, 25 дек – РИА Новости.
Запутавшаяся в проводах дикая индейка оставила без света тысячи жителей калифорнийского города Сакраменто, пишет местная газета
TheSacramento Bee.
Авария произошла в канун Рождества и, не успев испортить праздник, была за считанные часы устранена силами местной электрической компании.
"В провода попала индейка", - цитирует издание представителя компании.
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По ее данным, в Сакраменто оказались обесточены 4248 жилых домов и бизнес-объектов.
В понедельник на сайте электрокомпании говорится, что перебоев в энергоснабжении города не наблюдается.
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