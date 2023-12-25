https://ria.ru/20231225/ii-1917829236.html

В Москве планируют научить ИИ просчитывать риски инфаркта

В Москве планируют научить ИИ просчитывать риски инфаркта - РИА Новости, 25.12.2023

В Москве планируют научить ИИ просчитывать риски инфаркта

Москва планирует в течение полутора-двух лет научить искусственный интеллект просчитывать риски инфаркта, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T03:14

2023-12-25T03:14

2023-12-25T03:14

наука

технологии

москва

анастасия ракова

наука

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва планирует в течение полутора-двух лет научить искусственный интеллект просчитывать риски инфаркта, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы очень хотим научить модель просчитывать риски развития инфаркта в перспективе полутора-двух лет. И такую систему мы сейчас активно отрабатываем. Также хотим превентивно видеть возможное развитие заболеваний у детей", - рассказала Ракова. Кроме того, по ее словам, в 2023 году были проведены эксперименты по внедрению искусственного интеллекта в эндоскопические исследования, в патоморфологию, в цитологию. "На сегодняшний день где-то примерно 10 экспериментальных моделей, гипотез, сервисов находятся на глубоком уровне проработки", - добавила заммэра.

https://ria.ru/20231221/uchenye-1917243725.html

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технологии, москва, анастасия ракова , наука