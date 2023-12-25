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В Москве планируют научить ИИ просчитывать риски инфаркта
В Москве планируют научить ИИ просчитывать риски инфаркта - РИА Новости, 25.12.2023
В Москве планируют научить ИИ просчитывать риски инфаркта
Москва планирует в течение полутора-двух лет научить искусственный интеллект просчитывать риски инфаркта, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T03:14
2023-12-25T03:14
2023-12-25T03:14
наука
технологии
москва
анастасия ракова
наука
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва планирует в течение полутора-двух лет научить искусственный интеллект просчитывать риски инфаркта, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы очень хотим научить модель просчитывать риски развития инфаркта в перспективе полутора-двух лет. И такую систему мы сейчас активно отрабатываем. Также хотим превентивно видеть возможное развитие заболеваний у детей", - рассказала Ракова. Кроме того, по ее словам, в 2023 году были проведены эксперименты по внедрению искусственного интеллекта в эндоскопические исследования, в патоморфологию, в цитологию. "На сегодняшний день где-то примерно 10 экспериментальных моделей, гипотез, сервисов находятся на глубоком уровне проработки", - добавила заммэра.
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технологии, москва, анастасия ракова , наука
Наука, Технологии, Москва, Анастасия Ракова , Наука
В Москве планируют научить ИИ просчитывать риски инфаркта
Ракова: Москва планирует за два года научить ИИ просчитывать риски инфаркта
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва планирует в течение полутора-двух лет научить искусственный интеллект просчитывать риски инфаркта, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Мы очень хотим научить модель просчитывать риски развития инфаркта в перспективе полутора-двух лет. И такую систему мы сейчас активно отрабатываем. Также хотим превентивно видеть возможное развитие заболеваний у детей", - рассказала Ракова.
Кроме того, по ее словам, в 2023 году были проведены эксперименты по внедрению искусственного интеллекта в эндоскопические исследования, в патоморфологию, в цитологию.
"На сегодняшний день где-то примерно 10 экспериментальных моделей, гипотез, сервисов находятся на глубоком уровне проработки", - добавила заммэра.
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