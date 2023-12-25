https://ria.ru/20231225/granitsy-1917845680.html

Мир имеет право не признавать новые границы США в Арктике, заявил Косачев

Мир имеет право не признавать новые границы США в Арктике, заявил Косачев - РИА Новости, 25.12.2023

Мир имеет право не признавать новые границы США в Арктике, заявил Косачев

Претензии США на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы, и мир может не признать новые границы, заявил вице-спикер... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T08:48

2023-12-25T08:48

2023-12-25T11:07

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Претензии США на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы, и мир может не признать новые границы, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале. Так он прокомментировал публикацию Вашингтоном новых официальных карт. Из них следует, что теперь континентальный шельф начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участках Мексиканского залива и у Марианских островов. Как уточнили в Госдепартаменте, это не создает территориальных споров с Россией, но потребует урегулирования с Канадой и Японией.Косачев пояснил, что Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, а потому их можно назвать изгоем среди всех морских держав. При этом претензии на континентальный шельф должна рассматривать комиссия ООН."Как результат, сегодня американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы, а значит, международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы", — написал сенатор. Он добавил, что мандат комиссии основывается на Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (пункт восьмой статьи 76). Россия полностью следует положениям конвенции, которые предписывают направлять заявки на увеличение шельфа в комиссию. "Кстати, последний раз Россия получила от комиссии положительные рекомендации на увеличение своего шельфа в Арктике в феврале 2023 года. Эта работа продолжается и сейчас", — отметил Косачев. По его словам, на этот раз "американцы превзошли самих себя", проигнорировав территориальные интересы собственных союзников — Канады и Японии. "Напомню, что администрация Обамы еще в 2012 году предпринимала тщетные попытки по ратификации Конвенции 1982 года. Эту идею похоронили республиканцы в сенате США: дескать, конвенция ущемляет национальный суверенитет США (после этой истории сенат стали называть "кладбищем международных договоров")", — заключил сенатор.По информации агентства Bloomberg, расширенный континентальный шельф занимает площадь преимущественно в Арктике и Беринговом море. Таким образом США хотят получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей. Кроме того, на шельфе находятся месторождения нефти и газа.

https://ria.ru/20231224/arktika-1917800289.html

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