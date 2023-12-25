https://ria.ru/20231225/goszakaz-1917830709.html
Мантуров заявил о двукратном росте объема госзаказа в 2023 году
Мантуров заявил о двукратном росте объема госзаказа в 2023 году - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров заявил о двукратном росте объема госзаказа в 2023 году
Фактический объем госзаказа РФ в 2023 году вырос в два раза в годовом выражении, его выполнение сейчас находится на уровне не менее 98%, что является рекордным... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T04:08
2023-12-25T04:08
2023-12-25T04:08
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Фактический объем госзаказа РФ в 2023 году вырос в два раза в годовом выражении, его выполнение сейчас находится на уровне не менее 98%, что является рекордным показателем за всю новейшую историю России, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Предприятия работают ритмично: выполнение гособоронзаказа сейчас находится на уровне не менее 98%. Это рекордный, наивысший показатель исполнения ГОЗа за всю новейшую историю России. При этом фактический его объем по сравнению с прошлым годом увеличен более чем в два раза", - добавил вице-премьер. Мантуров также подчеркнул, что контроль за исполнением графиков - большая совместная работа структур и ведомств: Совета безопасности, Координационного совета по вопросам СВО при правительстве, министерства обороны и министерства промышленности и торговли. Также значительная концентрация работы приходится на оперативный штаб в Национальном центре обороны.
https://ria.ru/20231225/proizvodstvo-1917829588.html
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров заявил о двукратном росте объема госзаказа в 2023 году
Мантуров: фактический объем госзаказа России в 2023 году вырос в два раза
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Фактический объем госзаказа РФ в 2023 году вырос в два раза в годовом выражении, его выполнение сейчас находится на уровне не менее 98%, что является рекордным показателем за всю новейшую историю России, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Предприятия работают ритмично: выполнение гособоронзаказа сейчас находится на уровне не менее 98%. Это рекордный, наивысший показатель исполнения ГОЗа за всю новейшую историю России. При этом фактический его объем по сравнению с прошлым годом увеличен более чем в два раза", - добавил вице-премьер.
Россия опережает Запад по производству вооружений, заявил Мантуров
Мантуров также подчеркнул, что контроль за исполнением графиков - большая совместная работа структур и ведомств: Совета безопасности, Координационного совета по вопросам СВО при правительстве, министерства обороны и министерства промышленности и торговли. Также значительная концентрация работы приходится на оперативный штаб в Национальном центре обороны.