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Число раненных при воскресном обстреле Горловки увеличилось до семи человек
Число раненных при воскресном обстреле Горловки увеличилось до семи человек - РИА Новости, 25.12.2023
Число раненных при воскресном обстреле Горловки увеличилось до семи человек
Число раненных в результате вчерашнего обстрела Горловки в ДНР возросло до семи человек, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:17
2023-12-25T11:17
2023-12-25T11:22
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Число раненных в результате вчерашнего обстрела Горловки в ДНР возросло до семи человек, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "По уточненной информации, количество раненых в результате вчерашнего обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины мирных горловчан возросло до семи", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщало о ранении пяти гражданских лиц, зафиксировано 42 факта ведения огня со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Число раненных при воскресном обстреле Горловки увеличилось до семи человек
Мэр Приходько: число раненных при воскресном обстреле Горловки возросло до семи