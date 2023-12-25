https://ria.ru/20231225/gorlovka-1917879742.html

Число раненных при воскресном обстреле Горловки увеличилось до семи человек

Число раненных при воскресном обстреле Горловки увеличилось до семи человек - РИА Новости, 25.12.2023

Число раненных при воскресном обстреле Горловки увеличилось до семи человек

Число раненных в результате вчерашнего обстрела Горловки в ДНР возросло до семи человек, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:17

2023-12-25T11:17

2023-12-25T11:22

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Число раненных в результате вчерашнего обстрела Горловки в ДНР возросло до семи человек, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "По уточненной информации, количество раненых в результате вчерашнего обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины мирных горловчан возросло до семи", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщало о ранении пяти гражданских лиц, зафиксировано 42 факта ведения огня со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины