Русофобский и амбициозный. США выбрали нового лидера Европы
Помощник госсекретаря США О'Брайен: США видят в Польше будущего лидера ЕС
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Вашингтон продолжит укреплять Польшу в военном отношении. Американцы считают, что центр сил в Европе постепенно смещается на восток, все дальше от давних партнеров Белого дома — Германии с Францией, и делают ставку на предельно антироссийскую Варшаву.
Восточный плацдарм
После встречи с главой польского МИД Радославом Сикорским замгоссекретаря по европейским делам Джеймс О'Брайен заявил, что США хотели бы лидерства Польши в ЕС. По его словам, это декларируемая цель нового правительства Дональда Туска. Сотрудничество Вашингтона и Варшавы в сфере безопасности всегда было тесным, подчеркнул американский чиновник. И отметил: две трети союзников по НАТО тратят на оборону 2% от ВВП, в то время как Польша расходует гораздо больше.
© AP Photo / Czarek SokolowskiИзбранный премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего выступления в парламенте
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Избранный премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего выступления в парламенте
При этом в Белом доме высоко оценивают разработки польских военных планов. Вашингтон надеется на укрепление контактов с Варшавой и хочет заключить больше соглашений. На днях министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк в Варшаве принял главу ЦРУ Уильяма Бернса.
Новое польское правительство выразило готовность продолжить курс Варшавы по укреплению обороноспособности. Едва заняв кресло премьера, Туск объявил о смене руководителей польских спецслужб. Это коснулось глав Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки, Служб военной разведки и контрразведки.
Союзники слабеют
Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севьера заявил, что НАТО следует готовиться к войне с Россией через три года. По его словам, сейчас на "восточном фланге" необходимо создать потенциал, который стал бы четким сигналом для сдерживания якобы готовящейся агрессии. В то же время чиновник призвал наращивать численность армии.
В прошлом году армия Польши увеличилась на 30 тысяч военнослужащих (до 193 тысяч), а оборонный бюджет достиг 3,1% ВВП. При этом выросло присутствие американского контингента: за последний год, по оценкам польского NDP, — примерно до 11 тысяч человек. В то же время Rzeczpospolita передает, что только 15% поляков пойдут в армию в случае войны. Почти 12% готовы уехать за границу, а 25,5% переберутся в безопасную часть страны.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
На других крупных союзников в Европе США тоже особо рассчитывать не приходится. По данным издания Stern, лишь 17% немцев готовы защищать родину с оружием в руках. Опрос провели в свете заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который призвал вернуть всеобщую воинскую повинность, упраздненную в 2011-м. Бундесвер сейчас испытывает кадровые проблемы, сообщает Das Erste. При этом в стране финансовые сложности, которые не позволяют поддерживать обязательство перед НАТО в 2% на оборону.
Другой претендент на лидерство в Евросоюзе — Франция — тоже не может стать надежной опорой США. Эммануэль Макрон назвал помощь Украине "одним из основополагающих вопросов 2024 года" и подчеркнул, что ЕС должен оказывать ее независимо от решений Белого дома. При этом позицию США французский лидер считает неясной. Более того, Париж сдержанно относится к поддержке Израиля, указывая на неоднозначность ситуации в секторе Газа и многотысячные жертвы от действий ЦАХАЛ. Politico отмечает и разногласия между странами в отношении политического будущего Африки.
Повышенные амбиции
Варшава по-прежнему придерживается антироссийского курса. Назначение главой МИД "ястреба" Сикорского говорит о многом. Президент Анджей Дуда надеется, что новые министры продолжат помогать Украине. Премьер Туск заявил, что Зеленский уже просит с ним встречи.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове
Польша стала филиалом США в Европейском союзе, считает политолог Александр Дудчак. "Поляки укрепляют вооруженные силы. В этом плане американцам хотелось бы видеть их более сильными. Вашингтон не только сам активно вкладывается в страну, но заставляет это делать весь Евросоюз. Притом, что другие государства нуждаются в этом гораздо больше. В то же время Варшава не раз угрожала выйти из ЕС, если ей сократят дотации из Брюсселя", — напоминает эксперт.
"Польша уже давно демонстрирует повышенные амбиции на лидерскую роль в Евросоюзе", — отмечает старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. — Американцев Варшава в этом качестве устраивает как представитель авангарда русофобских настроений. Важно понимать, что лидеры делятся на естественных и неестественных".
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе
По словам политолога, лидерство Германии и Франции обеспечивалось ресурсной базой, прежде всего сильными экономиками. "О современной Польше такого сказать нельзя, здесь Варшава проигрывает Берлину и Парижу. Но этим она и устраивает Вашингтон. Будучи лидером в Европе, страна не сможет играть самостоятельную роль", — уверен Зудин.
Вашингтон стремится подавить те европейские страны, которые можно назвать естественными претендентами на главенство в Европе. Все более явной становится установка США на деиндустриализацию Германии. А Францию, чья экономика слабее, Белый дом хочет оставить на вторых ролях.