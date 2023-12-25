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Евро поднялся выше 102 рублей - РИА Новости, 25.12.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
11:17 25.12.2023 (обновлено: 11:41 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/evro-1917879437.html
Евро поднялся выше 102 рублей
Евро поднялся выше 102 рублей - РИА Новости, 25.12.2023
Евро поднялся выше 102 рублей
Рубль усиливает снижение против евро, который на утренних торгах уже превышал уровень 102 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:17
2023-12-25T11:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
россия
экономика
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Рубль усиливает снижение против евро, который на утренних торгах уже превышал уровень 102 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 11:19 мск повышается на 20 копеек, до 101,95 рубля, минутами ранее евро поднимался до 102,11 рубля — максимума с 20 октября.Доллар растет на пять копеек, до 92,05 рубля.Курс юаня не меняется — 12,84 рубля.Как сообщили в конце минувшей недели опрошенные РИА Новости аналитики инвестиционных компаний и банков, они ожидают повышения российского рынка акций и курса рубля на фоне дорожающей нефти.
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московская биржа, россия, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Россия, Экономика
Евро поднялся выше 102 рублей

Евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 20 октября

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Рубль усиливает снижение против евро, который на утренних торгах уже превышал уровень 102 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 11:19 мск повышается на 20 копеек, до 101,95 рубля, минутами ранее евро поднимался до 102,11 рубля — максимума с 20 октября.
Доллар растет на пять копеек, до 92,05 рубля.
Курс юаня не меняется — 12,84 рубля.
Как сообщили в конце минувшей недели опрошенные РИА Новости аналитики инвестиционных компаний и банков, они ожидают повышения российского рынка акций и курса рубля на фоне дорожающей нефти.
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