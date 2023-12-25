https://ria.ru/20231225/evro-1917879437.html

Евро поднялся выше 102 рублей

Евро поднялся выше 102 рублей - РИА Новости, 25.12.2023

Евро поднялся выше 102 рублей

Рубль усиливает снижение против евро, который на утренних торгах уже превышал уровень 102 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:17

2023-12-25T11:17

2023-12-25T11:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

россия

экономика

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Рубль усиливает снижение против евро, который на утренних торгах уже превышал уровень 102 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 11:19 мск повышается на 20 копеек, до 101,95 рубля, минутами ранее евро поднимался до 102,11 рубля — максимума с 20 октября.Доллар растет на пять копеек, до 92,05 рубля.Курс юаня не меняется — 12,84 рубля.Как сообщили в конце минувшей недели опрошенные РИА Новости аналитики инвестиционных компаний и банков, они ожидают повышения российского рынка акций и курса рубля на фоне дорожающей нефти.

https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html

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московская биржа, россия, экономика