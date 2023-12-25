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Прямо в мясорубку. В Европарламенте призвали ЕС ответить за шаг по Украине - РИА Новости, 25.12.2023
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01:30 25.12.2023 (обновлено: 11:49 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/ep-1917823522.html
Прямо в мясорубку. В Европарламенте призвали ЕС ответить за шаг по Украине
Прямо в мясорубку. В Европарламенте призвали ЕС ответить за шаг по Украине - РИА Новости, 25.12.2023
Прямо в мясорубку. В Европарламенте призвали ЕС ответить за шаг по Украине
Политики Европейского союза должны понести ответственность за разжигание конфликта на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации, написал в соцсети X... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T01:30
2023-12-25T11:49
в мире
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Политики Европейского союза должны понести ответственность за разжигание конфликта на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."Мы знаем, где в Эстонии живут эти люди". Значит, они хотят швырнуть еще больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть? Европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности", — высказался Уоллес.Так политик отреагировал на заявление главы эстонского МВД Лаури Ляэнеметса о том, что Таллин готов заняться поиском подлежащих призыву украинцев по просьбе Киева.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель Минобороны Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
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в мире, украина, ирландия, эстония, рустем умеров, евросоюз, нато, европарламент
В мире, Украина, Ирландия, Эстония, Рустем Умеров, Евросоюз, НАТО, Европарламент
Прямо в мясорубку. В Европарламенте призвали ЕС ответить за шаг по Украине

Депутат ЕП Уоллес призвал ЕС понести ответственность за мобилизацию украинцев

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Политики Европейского союза должны понести ответственность за разжигание конфликта на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«
"Мы знаем, где в Эстонии живут эти люди". Значит, они хотят швырнуть еще больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть? Европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности", — высказался Уоллес.
Так политик отреагировал на заявление главы эстонского МВД Лаури Ляэнеметса о том, что Таллин готов заняться поиском подлежащих призыву украинцев по просьбе Киева.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель Минобороны Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В Европарламенте обрушились с обвинениями на ЕС из-за Украины
19 декабря, 05:29
 
В миреУкраинаИрландияЭстонияРустем УмеровЕвросоюзНАТОЕвропарламент
 
 
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