https://ria.ru/20231225/elka_zhelaniy-1917873401.html
Фальков исполнит желания двух детей в рамках акции "Елка желаний"
Фальков исполнит желания двух детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 25.12.2023
Фальков исполнит желания двух детей в рамках акции "Елка желаний"
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в рамках акции "Елка желаний" исполнит желания двух детей - Иры из Донецка, которая мечтает посетить Санкт-Петербург, и РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:58
2023-12-25T10:58
2023-12-25T10:58
валерий фальков
новый год
общество
елка желаний
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в рамках акции "Елка желаний" исполнит желания двух детей - Иры из Донецка, которая мечтает посетить Санкт-Петербург, и Максима из Москвы - он мечтает о конструкторе. "Елка желаний" - всероссийская акция у нас. Ирина из Донецка мечтает о поездке в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург - это не только культурная столица, но это и научно-образовательная столица страны, поэтому у нас там много расположено университетов. Предложим обязательно побывать либо в классическом университете, либо в одном из технических университетов, либо, возможно, если искусство и наука интересуют Ирину, то у нас есть прекрасная художественно-промышленная академия имени барона Штиглица", - сказал Фальков. Говоря о желании 8-летнего Максима, Фальков добавил, что обязательно найдет подходящий конструктор, а также подарок можно будет посетить с совмещением одного из российских вузов, например, в новый, строящийся кампус МГТУ имени Баумана.
https://ria.ru/20231221/elka-1917248343.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фальков, новый год, общество, елка желаний
Валерий Фальков, Новый год, Общество, Елка желаний
Фальков исполнит желания двух детей в рамках акции "Елка желаний"
Фальков на "Елке желаний" исполнит мечты Иры из Донецка и Максима из Москвы
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в рамках акции "Елка желаний" исполнит желания двух детей - Иры из Донецка, которая мечтает посетить Санкт-Петербург, и Максима из Москвы - он мечтает о конструкторе.
"Елка желаний" - всероссийская акция у нас. Ирина из Донецка мечтает о поездке в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург - это не только культурная столица, но это и научно-образовательная столица страны, поэтому у нас там много расположено университетов. Предложим обязательно побывать либо в классическом университете, либо в одном из технических университетов, либо, возможно, если искусство и наука интересуют Ирину, то у нас есть прекрасная художественно-промышленная академия имени барона Штиглица", - сказал Фальков.
Говоря о желании 8-летнего Максима, Фальков добавил, что обязательно найдет подходящий конструктор, а также подарок можно будет посетить с совмещением одного из российских вузов, например, в новый, строящийся кампус МГТУ имени Баумана
.
Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
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