https://ria.ru/20231225/elka_zhelaniy-1917873401.html

Фальков исполнит желания двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Фальков исполнит желания двух детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 25.12.2023

Фальков исполнит желания двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в рамках акции "Елка желаний" исполнит желания двух детей - Иры из Донецка, которая мечтает посетить Санкт-Петербург, и РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:58

2023-12-25T10:58

2023-12-25T10:58

валерий фальков

новый год

общество

елка желаний

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в рамках акции "Елка желаний" исполнит желания двух детей - Иры из Донецка, которая мечтает посетить Санкт-Петербург, и Максима из Москвы - он мечтает о конструкторе. "Елка желаний" - всероссийская акция у нас. Ирина из Донецка мечтает о поездке в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург - это не только культурная столица, но это и научно-образовательная столица страны, поэтому у нас там много расположено университетов. Предложим обязательно побывать либо в классическом университете, либо в одном из технических университетов, либо, возможно, если искусство и наука интересуют Ирину, то у нас есть прекрасная художественно-промышленная академия имени барона Штиглица", - сказал Фальков. Говоря о желании 8-летнего Максима, Фальков добавил, что обязательно найдет подходящий конструктор, а также подарок можно будет посетить с совмещением одного из российских вузов, например, в новый, строящийся кампус МГТУ имени Баумана.

https://ria.ru/20231221/elka-1917248343.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валерий фальков, новый год, общество, елка желаний