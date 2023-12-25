https://ria.ru/20231225/ekonomika-1918037341.html

Путин рассказал об экономическом росте в странах ЕАЭС

Путин рассказал об экономическом росте в странах ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023

Путин рассказал об экономическом росте в странах ЕАЭС

Стабильный рост экономики фиксируется во всех странах ЕАЭС в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:49

2023-12-25T19:49

2023-12-25T19:54

армения

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

казахстан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_aa747101078026d9b2f7efb3ed5c4d42.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря — РИА Новости. Стабильный рост экономики фиксируется во всех странах ЕАЭС в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе. "С удовлетворением отмечаем, что в текущем году во всех странах объединения фиксируется стабильный рост экономик. Так, у нас в России за первые три квартала ВВП прибавил три процента, а по итогам года ожидается 3,5 процента. Прирост ВВП, причем весьма значительный, имеется и в других странах ЕАЭС", - сказал Путин. По статистике, озвученной Путиным, за девять месяцев прирост ВВП Армении составит более 9%, в Казахстане почти 5%, в Киргизии более 4%, в Белоруссии - 3,5%.

https://ria.ru/20231225/valyuta-1918032327.html

армения

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, казахстан, в мире