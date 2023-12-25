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Путин рассказал об экономическом росте в странах ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023
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19:49 25.12.2023 (обновлено: 19:54 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/ekonomika-1918037341.html
Путин рассказал об экономическом росте в странах ЕАЭС
Путин рассказал об экономическом росте в странах ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023
Путин рассказал об экономическом росте в странах ЕАЭС
Стабильный рост экономики фиксируется во всех странах ЕАЭС в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:49
2023-12-25T19:54
армения
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
казахстан
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря — РИА Новости. Стабильный рост экономики фиксируется во всех странах ЕАЭС в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе. "С удовлетворением отмечаем, что в текущем году во всех странах объединения фиксируется стабильный рост экономик. Так, у нас в России за первые три квартала ВВП прибавил три процента, а по итогам года ожидается 3,5 процента. Прирост ВВП, причем весьма значительный, имеется и в других странах ЕАЭС", - сказал Путин. По статистике, озвученной Путиным, за девять месяцев прирост ВВП Армении составит более 9%, в Казахстане почти 5%, в Киргизии более 4%, в Белоруссии - 3,5%.
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армения, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, казахстан, в мире
Армения, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Казахстан, В мире
Путин рассказал об экономическом росте в странах ЕАЭС

Путин: во всех странах ЕАЭС фиксируется стабильный рост экономик

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Евразийского экономического союза
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря — РИА Новости. Стабильный рост экономики фиксируется во всех странах ЕАЭС в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе.
"С удовлетворением отмечаем, что в текущем году во всех странах объединения фиксируется стабильный рост экономик. Так, у нас в России за первые три квартала ВВП прибавил три процента, а по итогам года ожидается 3,5 процента. Прирост ВВП, причем весьма значительный, имеется и в других странах ЕАЭС", - сказал Путин.
По статистике, озвученной Путиным, за девять месяцев прирост ВВП Армении составит более 9%, в Казахстане почти 5%, в Киргизии более 4%, в Белоруссии - 3,5%.
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АрменияРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзКазахстанВ мире
 
 
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