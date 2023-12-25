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Глава Рособрнадзора прокомментировал вопрос о возможном ЕГЭ по украинскому - РИА Новости, 25.12.2023
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09:28 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/ege-1917850474.html
Глава Рособрнадзора прокомментировал вопрос о возможном ЕГЭ по украинскому
Глава Рособрнадзора прокомментировал вопрос о возможном ЕГЭ по украинскому - РИА Новости, 25.12.2023
Глава Рособрнадзора прокомментировал вопрос о возможном ЕГЭ по украинскому
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя возможность появления добровольного ЕГЭ по украинскому языку в связи с появлением учебника, заявил в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T09:28
2023-12-25T09:28
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя возможность появления добровольного ЕГЭ по украинскому языку в связи с появлением учебника, заявил в интервью РИА Новости, что экзамен есть не по всем родным языкам, которые изучаются в России. "Наших украинцев мы не считаем гражданами зарубежного государства. У нас есть зарубежные языки, пять языков, и по ним есть экзамен. Украинцы-граждане Российской Федерации являются такими же гражданами, как и татары, башкиры, чуваши, чеченцы, аварцы. Я могу долго-долго перечислять. Слава богу, наша страна очень и очень многонациональная, и по всем языкам у нас не предусмотрено сдачи в виде единого государственного экзамена", - сказал Музаев. Минпросвещения России разработало учебник классического украинского языка для начальной школы для детей из новых регионов России. Также глава министерства Сергей Кравцов ранее сообщал, что к концу года будет разработан учебник для 5-9-х классов.
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Глава Рособрнадзора прокомментировал вопрос о возможном ЕГЭ по украинскому

Глава Рособрнадзора Музаев заявил, что не по всем родным языкам есть экзамен

© РИА Новости / Кристина КормилицынаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя возможность появления добровольного ЕГЭ по украинскому языку в связи с появлением учебника, заявил в интервью РИА Новости, что экзамен есть не по всем родным языкам, которые изучаются в России.
«
"Наших украинцев мы не считаем гражданами зарубежного государства. У нас есть зарубежные языки, пять языков, и по ним есть экзамен. Украинцы-граждане Российской Федерации являются такими же гражданами, как и татары, башкиры, чуваши, чеченцы, аварцы. Я могу долго-долго перечислять. Слава богу, наша страна очень и очень многонациональная, и по всем языкам у нас не предусмотрено сдачи в виде единого государственного экзамена", - сказал Музаев.
Минпросвещения России разработало учебник классического украинского языка для начальной школы для детей из новых регионов России. Также глава министерства Сергей Кравцов ранее сообщал, что к концу года будет разработан учебник для 5-9-х классов.
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13 декабря, 17:15
 
ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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