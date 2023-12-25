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Лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит в Москве
Лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит в Москве - РИА Новости, 25.12.2023
Лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит в Москве
Президент России Владимир Путин сообщил, что лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит организации в Москве в 2024 году. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:38
2023-12-25T19:38
2023-12-25T19:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит организации в Москве в 2024 году."Как мы уже не раз отмечали, в будущем году исполняется 10 лет заключению основополагающего договора в ЕАЭС, и мы сейчас в узком составе договорились, что учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением провести в мае 2024 года саммит, посвященный этому юбилею, в Москве", - сказал Путин в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета.По его словам, этот саммит "откроет новое десятилетие тесной совместной работы по углублению интеграции, повышению благосостояния и качества жизни граждан наших стран".
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евразийский экономический союз, владимир путин, москва, россия, в мире
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Москва, Россия, В мире
Лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит в Москве
Путин: юбилейный саммит ЕАЭС в 2024 году пройдет в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит организации в Москве в 2024 году.
"Как мы уже не раз отмечали, в будущем году исполняется 10 лет заключению основополагающего договора в ЕАЭС, и мы сейчас в узком составе договорились, что учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением провести в мае 2024 года саммит, посвященный этому юбилею, в Москве", - сказал Путин в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета.
По его словам, этот саммит "откроет новое десятилетие тесной совместной работы по углублению интеграции, повышению благосостояния и качества жизни граждан наших стран".
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