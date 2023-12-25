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Лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит в Москве - РИА Новости, 25.12.2023
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19:38 25.12.2023 (обновлено: 19:57 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/eaes-1918034038.html
Лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит в Москве
Лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит в Москве - РИА Новости, 25.12.2023
Лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит в Москве
Президент России Владимир Путин сообщил, что лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит организации в Москве в 2024 году. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:38
2023-12-25T19:57
евразийский экономический союз
владимир путин
москва
россия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит организации в Москве в 2024 году."Как мы уже не раз отмечали, в будущем году исполняется 10 лет заключению основополагающего договора в ЕАЭС, и мы сейчас в узком составе договорились, что учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением провести в мае 2024 года саммит, посвященный этому юбилею, в Москве", - сказал Путин в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета.По его словам, этот саммит "откроет новое десятилетие тесной совместной работы по углублению интеграции, повышению благосостояния и качества жизни граждан наших стран".
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евразийский экономический союз, владимир путин, москва, россия, в мире
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Москва, Россия, В мире
Лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит в Москве

Путин: юбилейный саммит ЕАЭС в 2024 году пройдет в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит организации в Москве в 2024 году.
"Как мы уже не раз отмечали, в будущем году исполняется 10 лет заключению основополагающего договора в ЕАЭС, и мы сейчас в узком составе договорились, что учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением провести в мае 2024 года саммит, посвященный этому юбилею, в Москве", - сказал Путин в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета.
По его словам, этот саммит "откроет новое десятилетие тесной совместной работы по углублению интеграции, повышению благосостояния и качества жизни граждан наших стран".
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав государств — участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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