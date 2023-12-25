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"Выгодно России". О чем договорился Путин с партнерами по ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023
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19:43 25.12.2023 (обновлено: 20:08 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html
"Выгодно России". О чем договорился Путин с партнерами по ЕАЭС
"Выгодно России". О чем договорился Путин с партнерами по ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023
"Выгодно России". О чем договорился Путин с партнерами по ЕАЭС
В Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Это последнее в уходящем году мероприятие по линии ЕАЭС, поэтому участники... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:43
2023-12-25T20:08
россия
иран
армения
владимир путин
алексей оверчук
никол пашинян
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Это последнее в уходящем году мероприятие по линии ЕАЭС, поэтому участники традиционно подвели итоги и обозначили планы на будущее. О главном, что там отметили, — в материале РИА Новости."Авторитетное объединение"Председательствование России в Евразийском экономическом союзе завершается. Говоря о достигнутых результатах, Владимир Путин особо выделил соглашение о зоне свободной торговли с Тегераном. Это имеет большое значение для укрепления связей, почти все категории товаров получат беспошлинный доступ на рынок исламской республики. "Очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший импульс развитию связывающей наши государства транспортно-логистической системы, маршрутов, таких как коридор "Север — Юг", создаст предпосылки для наращивания производственной кооперации, туристических и делегационных контактов", — уточнил президент.Путин уверен, что ЕАЭС состоялся как "авторитетное международное интеграционное объединение с эффективной структурой". Сотрудничество раскрывает экономический потенциал всех участников (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). "Евразийский союз действует уже скоро как десять лет, и за это время почти в два раза увеличился объем взаимной торговли, а совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с 1,6 до 2,5 триллиона долларов", — подчеркнул он.Россия предложила декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на перспективу до 2045-го. "Это новый документ программного характера, в котором предусмотрены конкретные меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия, такие как климатическая повестка, медицина, туризм, некоторые другие", — пояснил президент. В разработке декларации участвовали правительства и эксперты всех стран ЕАЭС. Документ решили подписать по окончании заседания, которое началось в узком составе и продолжилось в расширенном.На постоянной основеУпомянутое Путиным соглашение с Ираном подписали перед заседанием. На церемонии с российской стороны присутствовали председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович и вице-премьер Алексей Оверчук, с иранской — министр промышленности, рудников и торговли Аббас Алиабади. Завизировали документ также представители Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Этот долгосрочный договор заменил временный, действовавший с 2019 года."Мы делали расчеты: при нынешнем уровне развития отношений это позволит экономить прежде всего на уплате таможенных пошлин, платежей, и здесь очень серьезные цифры получаются, которые будут экономить и российский бизнес, и иранский бизнес. Естественно, будут создаваться лучшие возможности для выхода на рынки друг друга", — отметил после церемонии Алексей Оверчук. Как уточнял ранее министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев, полноформатное соглашение нарастит товарооборот с Ираном до 20 миллиардов долларов в течение пяти-семи лет. Российским компаниям предоставят преференции к поставкам 90 процентов товарной номенклатуры. Пошлины снизят более чем в шесть раз — с 30 до 4,5 процента."Соглашение о свободной торговле с Ираном особенно выгодно для нас, так как во внешней торговле ЕАЭС с третьими странами на товары из России в среднем приходится около 70 процентов", — сообщил РИА Новости член генерального совета "Деловой России", председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев. "Я уверен, что подобные договоры интересны и полезны всем участникам рынка, в первую очередь населению соответствующих стран", — добавил бизнес-посол "Деловой России" в Танзании Юрий Коробов.Интрига от ЕреванаПетербургские встречи Владимира Путина с партнерами по ЕАЭС и СНГ — традиционные для конца года. Мероприятия "не только праздничные" — "прежде всего там будет действительно содержательная рабочая повестка", подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Первый день, 25 декабря, был посвящен подведению итогов именно ЕАЭС. Неформальное общение лидеров СНГ запланировано на завтра. До последнего момента было неясно, приедет ли в Петербург глава правительства Армении Никол Пашинян. В октябре он проигнорировал межправительственные переговоры ЕАЭС и СНГ в Бишкеке, а в ноябре — пропустил саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Тем не менее партнеры тогда призвали не делать поспешных выводов и заверили, что работа с Ереваном продолжается в обычном режиме.В итоге Пашинян прилетел. У этого есть несколько очевидных причин. Во-первых, переход председательствования в союзе к Армении (по принципу алфавитной ротации). Во-вторых, подписание соглашения между Ираном и ЕАЭС. Тегеран для Еревана остается "особым партнером", подчеркнула армянская сторона.
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россия, иран, армения, владимир путин, алексей оверчук, никол пашинян, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Россия, Иран, Армения, Владимир Путин, Алексей Оверчук, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
"Выгодно России". О чем договорился Путин с партнерами по ЕАЭС

Путин в Петербурге встретился с партнерами по ЕАЭС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии встречи глав государств — участников Высшего Евразийского экономического совета
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав государств — участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Это последнее в уходящем году мероприятие по линии ЕАЭС, поэтому участники традиционно подвели итоги и обозначили планы на будущее. О главном, что там отметили, — в материале РИА Новости.

"Авторитетное объединение"

Председательствование России в Евразийском экономическом союзе завершается. Говоря о достигнутых результатах, Владимир Путин особо выделил соглашение о зоне свободной торговли с Тегераном. Это имеет большое значение для укрепления связей, почти все категории товаров получат беспошлинный доступ на рынок исламской республики. "Очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший импульс развитию связывающей наши государства транспортно-логистической системы, маршрутов, таких как коридор "Север — Юг", создаст предпосылки для наращивания производственной кооперации, туристических и делегационных контактов", — уточнил президент.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Путин уверен, что ЕАЭС состоялся как "авторитетное международное интеграционное объединение с эффективной структурой". Сотрудничество раскрывает экономический потенциал всех участников (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). "Евразийский союз действует уже скоро как десять лет, и за это время почти в два раза увеличился объем взаимной торговли, а совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с 1,6 до 2,5 триллиона долларов", — подчеркнул он.
Россия предложила декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на перспективу до 2045-го. "Это новый документ программного характера, в котором предусмотрены конкретные меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия, такие как климатическая повестка, медицина, туризм, некоторые другие", — пояснил президент. В разработке декларации участвовали правительства и эксперты всех стран ЕАЭС. Документ решили подписать по окончании заседания, которое началось в узком составе и продолжилось в расширенном.

На постоянной основе

Упомянутое Путиным соглашение с Ираном подписали перед заседанием. На церемонии с российской стороны присутствовали председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович и вице-премьер Алексей Оверчук, с иранской — министр промышленности, рудников и торговли Аббас Алиабади. Завизировали документ также представители Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Этот долгосрочный договор заменил временный, действовавший с 2019 года.
"Мы делали расчеты: при нынешнем уровне развития отношений это позволит экономить прежде всего на уплате таможенных пошлин, платежей, и здесь очень серьезные цифры получаются, которые будут экономить и российский бизнес, и иранский бизнес. Естественно, будут создаваться лучшие возможности для выхода на рынки друг друга", — отметил после церемонии Алексей Оверчук. Как уточнял ранее министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев, полноформатное соглашение нарастит товарооборот с Ираном до 20 миллиардов долларов в течение пяти-семи лет. Российским компаниям предоставят преференции к поставкам 90 процентов товарной номенклатуры. Пошлины снизят более чем в шесть раз — с 30 до 4,5 процента.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПодписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран
Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран
"Соглашение о свободной торговле с Ираном особенно выгодно для нас, так как во внешней торговле ЕАЭС с третьими странами на товары из России в среднем приходится около 70 процентов", — сообщил РИА Новости член генерального совета "Деловой России", председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев. "Я уверен, что подобные договоры интересны и полезны всем участникам рынка, в первую очередь населению соответствующих стран", — добавил бизнес-посол "Деловой России" в Танзании Юрий Коробов.

Интрига от Еревана

Петербургские встречи Владимира Путина с партнерами по ЕАЭС и СНГ — традиционные для конца года. Мероприятия "не только праздничные" — "прежде всего там будет действительно содержательная рабочая повестка", подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Первый день, 25 декабря, был посвящен подведению итогов именно ЕАЭС. Неформальное общение лидеров СНГ запланировано на завтра. До последнего момента было неясно, приедет ли в Петербург глава правительства Армении Никол Пашинян. В октябре он проигнорировал межправительственные переговоры ЕАЭС и СНГ в Бишкеке, а в ноябре — пропустил саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Тем не менее партнеры тогда призвали не делать поспешных выводов и заверили, что работа с Ереваном продолжается в обычном режиме.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии встречи глав государств — участников Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии встречи глав государств-участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии встречи глав государств — участников Высшего Евразийского экономического совета
В итоге Пашинян прилетел. У этого есть несколько очевидных причин. Во-первых, переход председательствования в союзе к Армении (по принципу алфавитной ротации). Во-вторых, подписание соглашения между Ираном и ЕАЭС. Тегеран для Еревана остается "особым партнером", подчеркнула армянская сторона.
 
РоссияИранАрменияВладимир ПутинАлексей ОверчукНикол ПашинянЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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