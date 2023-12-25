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На трассе "Сибирь" столкнулись три большегруза, пострадал водитель - РИА Новости, 25.12.2023
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15:04 25.12.2023 (обновлено: 15:21 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/dtp-1917948751.html
На трассе "Сибирь" столкнулись три большегруза, пострадал водитель
На трассе "Сибирь" столкнулись три большегруза, пострадал водитель - РИА Новости, 25.12.2023
На трассе "Сибирь" столкнулись три большегруза, пострадал водитель
Три большегруза стали участниками ДТП на трассе "Сибирь", в результате аварии один из водителей доставлен в больницу, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:04
2023-12-25T15:21
происшествия
иркутская область
гибдд мвд рф
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ИРКУТСК, 25 дек - РИА Новости. Три большегруза стали участниками ДТП на трассе "Сибирь", в результате аварии один из водителей доставлен в больницу, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Инцидент с участием трех многотонных грузовиков произошел на трассе Р-255 "Сибирь" в Нижнеудинском районе. "Водитель большегруза Volvo, двигавшийся со стороны Красноярска в направлении Иркутска, не справился с управлением, допустив занос прицепа на встречную полосу, где произошло столкновение с тягачом Freightliner. После этого произошел удар с грузовой машиной Mercedes, следовавшей позади Volvo", - говорится в сообщении Отмечается, что с места ДТП в больницу доставлен водитель тягача. На дорогу из прицепа Volvo высыпались коробки с грецкими орехами. Движение на участке регулируется сотрудниками ГИБДД.
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
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происшествия, иркутская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Иркутская область, ГИБДД МВД РФ
На трассе "Сибирь" столкнулись три большегруза, пострадал водитель

МВД: на трассе "Сибирь" столкнулись три большегруза, пострадал водитель

© МВД38/TelegramМесто ДТП, где столкнулись три большегруза на трассе "Сибирь" в Иркутской области
Место ДТП, где столкнулись три большегруза на трассе Сибирь в Иркутской области
© МВД38/Telegram
Место ДТП, где столкнулись три большегруза на трассе "Сибирь" в Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 25 дек - РИА Новости. Три большегруза стали участниками ДТП на трассе "Сибирь", в результате аварии один из водителей доставлен в больницу, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Инцидент с участием трех многотонных грузовиков произошел на трассе Р-255 "Сибирь" в Нижнеудинском районе.
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"Водитель большегруза Volvo, двигавшийся со стороны Красноярска в направлении Иркутска, не справился с управлением, допустив занос прицепа на встречную полосу, где произошло столкновение с тягачом Freightliner. После этого произошел удар с грузовой машиной Mercedes, следовавшей позади Volvo", - говорится в сообщении
Отмечается, что с места ДТП в больницу доставлен водитель тягача.
На дорогу из прицепа Volvo высыпались коробки с грецкими орехами. Движение на участке регулируется сотрудниками ГИБДД.
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ПроисшествияИркутская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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