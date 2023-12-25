https://ria.ru/20231225/dokumenty-1917889215.html

Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты

Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты - РИА Новости, 25.12.2023

Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:39

2023-12-25T11:39

2023-12-25T11:39

выборы президента россии — 2024

политика

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты, передает корреспондент РИА Новости. Ранее делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Слуцкого. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

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политика, леонид слуцкий (политик), россия