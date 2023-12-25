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Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты - РИА Новости, 25.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
11:39 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/dokumenty-1917889215.html
Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты
Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты - РИА Новости, 25.12.2023
Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:39
2023-12-25T11:39
выборы президента россии — 2024
политика
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты, передает корреспондент РИА Новости. Ранее делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Слуцкого. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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политика, леонид слуцкий (политик), россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Россия
Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты

Председатель ЛДПР Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
© Максим Блинов
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Слуцкого.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Президентские выборы в России под угрозой
21 декабря, 08:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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