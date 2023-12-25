https://ria.ru/20231225/dokumenty-1917889215.html
Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты
Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты - РИА Новости, 25.12.2023
Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:39
2023-12-25T11:39
2023-12-25T11:39
выборы президента россии — 2024
политика
леонид слуцкий (политик)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890922126_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_aee07c51a11c5ad6b572bcdc2967541f.jpg
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты, передает корреспондент РИА Новости. Ранее делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Слуцкого. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890922126_260:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_adef9b14d36ba8fbda5f27d42478644f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, леонид слуцкий (политик), россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Россия
Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты
Председатель ЛДПР Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты