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В ДНР за неделю погибли трое мирных жителей - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/dnr-1917959374.html
В ДНР за неделю погибли трое мирных жителей
В ДНР за неделю погибли трое мирных жителей - РИА Новости, 25.12.2023
В ДНР за неделю погибли трое мирных жителей
Три мирных жителя погибли и еще 70, включая одного ребенка, получили ранения с 18 по 24 декабря в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:26
2023-12-25T15:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Три мирных жителя погибли и еще 70, включая одного ребенка, получили ранения с 18 по 24 декабря в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 18 по 24 декабря погибли три мирных жителя. Пострадали за указанный период 70 человек, в том числе один ребенок. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9112 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 13 241, среди них 841 ребенок.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли трое мирных жителей

В ДНР с 18 по 24 декабря погибли трое мирных жителей, еще 70 пострадали

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Три мирных жителя погибли и еще 70, включая одного ребенка, получили ранения с 18 по 24 декабря в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 18 по 24 декабря погибли три мирных жителя. Пострадали за указанный период 70 человек, в том числе один ребенок.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9112 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 13 241, среди них 841 ребенок.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДарья Морозова
 
 
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