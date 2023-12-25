https://ria.ru/20231225/dnr-1917959374.html
В ДНР за неделю погибли трое мирных жителей
В ДНР за неделю погибли трое мирных жителей - РИА Новости, 25.12.2023
В ДНР за неделю погибли трое мирных жителей
Три мирных жителя погибли и еще 70, включая одного ребенка, получили ранения с 18 по 24 декабря в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:26
2023-12-25T15:26
2023-12-25T15:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Три мирных жителя погибли и еще 70, включая одного ребенка, получили ранения с 18 по 24 декабря в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 18 по 24 декабря погибли три мирных жителя. Пострадали за указанный период 70 человек, в том числе один ребенок. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9112 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 13 241, среди них 841 ребенок.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли трое мирных жителей
В ДНР с 18 по 24 декабря погибли трое мирных жителей, еще 70 пострадали