https://ria.ru/20231225/dedmoroz-1917860569.html

Эксперт назвал возраст детей, при котором не стоит приглашать Деда Мороза

Эксперт назвал возраст детей, при котором не стоит приглашать Деда Мороза - РИА Новости, 25.12.2023

Эксперт назвал возраст детей, при котором не стоит приглашать Деда Мороза

Деда Мороза лучше приглашать к детям от 4 лет, дети до 3 лет могут испугаться, при этом отцу ребенка не следует самому переодеваться в сказочного волшебника,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:12

2023-12-25T10:12

2023-12-25T10:12

общество

дед мороз

исмаил османов

снегурочка

новый год

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Деда Мороза лучше приглашать к детям от 4 лет, дети до 3 лет могут испугаться, при этом отцу ребенка не следует самому переодеваться в сказочного волшебника, сообщил РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов. Готовимся к празднику заранее Османов отметил, что в каждой семье, в которой есть дети, непременно каждый год возникает вопрос: пригласить ли на праздник Деда Мороза и Снегурочку, и как подготовить ребенка к первой встрече. "Для начала оцените готовность ребенка к этому событию. Понаблюдайте, как ваш ребенок реагирует на появление незнакомых людей в вашем доме. Не боится ли он разговаривать с гостями? Не пугается? Не прячется? Заблаговременно беседуйте о Новом Годе, о волшебстве, читайте сказки, рассматривайте картинки в книжках с изображением Деда Мороза", - посоветовал педиатр. Он рассказал, что следует поинтересоваться у ребенка заранее, хотел бы он, чтобы настоящий Дед Мороз лично пришел к нему в гости. "Напишите совместное письмо или нарисуйте рисунок. Оптимально, чтобы ребенок уже достаточно хорошо говорил, чтобы суметь выразить свои чувства и эмоции", - добавил Османов. Лучший возраст - 4-5 лет "Наилучший возраст, когда приглашенный Дед Мороз будет тем событием, которое останется на долгие годы с малышом, 4-5 лет. Дети этого возраста испытывают огромную потребность во взаимодействии с миром, с его познанием. А помогает им в этом сказка, дух волшебства и мир фантазий. Здесь родителям особенно важно разделить минуты радости вместе с детьми. Если в сказочного персонажа переоденется папа, то и ребенок, и сам отец могут лишиться главного – возможности пережить прекрасные минуты рядом, по одну сторону события", - рассказал Османов. Он отметил, что для впечатлительных и эмоциональных детей "отсутствующий" в значимый момент отец может явиться поводом для тревоги и лишения чувства безопасности. Дед Мороз хоть и добрый волшебник, но папе всё же стоит быть рядом. "Период, когда приглашенный Дед Мороз может вызвать неоднозначную реакцию у ребенка, - это возраст до 3 лет. В этом возрасте ведущую роль в жизни малыша играет женская фигура, чаще всего мама. С приглашением Деда Мороза, хоть и на безопасной территории, стоит повременить. Появление в непосредственной близости незнакомого мужчины, да еще и в непонятном костюме, с бородой, может спровоцировать слезы, а порой и истерику у высокочувствительных детей", - рассказал Османов. По его словам, на появление незнакомой Снегурочки или сказочного персонажа малыш также может отреагировать испугом. Педиатр подчеркнул, что переодетый папа также не является гарантом радостных эмоций. Если ребенок по голосу все же узнает родного отца, то это вызовет недоверие к его персоне. Поэтому в возрасте до 3 лет лучше ограничиться совместным украшением новогодней ёлки, распаковкой подарков и чтением сказок про Новый год без участия сказочных персонажей. "Когда ребенку уже исполнилось 6-7 лет, это неоднозначное время для приглашения на дом артистов. Дети этого возраста уже постепенно перестраиваются на взрослую жизнь и на взрослый тип мышления. Переодетых пап и дедушек дети разоблачают в два счета, а приглашенные артисты могут подвергнуться пристрастному допросу", - рассказал собеседник агентства. Османов добавил, что если родители все-таки решат пригласить Деда Мороза к детям 6-7 лет, то стоит сказать им об этом заранее, так снизится недоверие со стороны детей. "Даже если ваш ребенок и в 7-10 лет ещё верит в Деда Мороза, не стоит ему доказывать обратное. Однако уже не стоит переодевать папу, друзей или родственников, иначе вы скорее разрушите веру в чудо у ребенка", - заключил врач.

https://ria.ru/20231224/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

https://ria.ru/20231225/prazdnik-1917823387.html

https://ria.ru/20231224/obychai-1915598141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дед мороз, исмаил османов, снегурочка, новый год