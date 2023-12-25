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Кандидат в президенты Даванков будет участвовать в дебатах - РИА Новости, 25.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
16:54 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/davankov-1917992241.html
Кандидат в президенты Даванков будет участвовать в дебатах
Кандидат в президенты Даванков будет участвовать в дебатах - РИА Новости, 25.12.2023
Кандидат в президенты Даванков будет участвовать в дебатах
Кандидат в президенты России Владислав Даванков от партии "Новые люди" примет участие в предвыборных дебатах, сообщила пресс-служба "Новых людей" РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:54
2023-12-25T16:54
политика
россия
владислав даванков
партия "новые люди"
партия роста
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты России Владислав Даванков от партии "Новые люди" примет участие в предвыборных дебатах, сообщила пресс-служба "Новых людей" РИА Новости. "Владислав Даванков примет участие в дебатах", - рассказали в пресс-службе. Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России в понедельник. В воскресенье предвыборный съезд "Новых людей" выдвинул Даванкова кандидатом на выборы президента РФ. Во время съезда лидеры "Новых людей" и Партии Роста Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии партий. Условное название - "Новые Люди. Рост". Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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политика, россия, владислав даванков, партия "новые люди", партия роста
Политика, Россия, Владислав Даванков, Партия "Новые люди", Партия Роста, Выборы президента России — 2024
Кандидат в президенты Даванков будет участвовать в дебатах

Кандидат от "Новых людей" Даванков заявил, что будет участвовать в дебатах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков во время пресс-подхода после подачи документов в ЦИК РФ
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков во время пресс-подхода после подачи документов в ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков во время пресс-подхода после подачи документов в ЦИК РФ
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты России Владислав Даванков от партии "Новые люди" примет участие в предвыборных дебатах, сообщила пресс-служба "Новых людей" РИА Новости.
"Владислав Даванков примет участие в дебатах", - рассказали в пресс-службе. Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России в понедельник.
В воскресенье предвыборный съезд "Новых людей" выдвинул Даванкова кандидатом на выборы президента РФ. Во время съезда лидеры "Новых людей" и Партии Роста Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии партий. Условное название - "Новые Люди. Рост".
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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