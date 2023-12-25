https://ria.ru/20231225/davankov-1917992241.html

Кандидат в президенты Даванков будет участвовать в дебатах

Кандидат в президенты Даванков будет участвовать в дебатах - РИА Новости, 25.12.2023

Кандидат в президенты Даванков будет участвовать в дебатах

Кандидат в президенты России Владислав Даванков от партии "Новые люди" примет участие в предвыборных дебатах, сообщила пресс-служба "Новых людей" РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:54

2023-12-25T16:54

2023-12-25T16:54

политика

россия

владислав даванков

партия "новые люди"

партия роста

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты России Владислав Даванков от партии "Новые люди" примет участие в предвыборных дебатах, сообщила пресс-служба "Новых людей" РИА Новости. "Владислав Даванков примет участие в дебатах", - рассказали в пресс-службе. Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России в понедельник. В воскресенье предвыборный съезд "Новых людей" выдвинул Даванкова кандидатом на выборы президента РФ. Во время съезда лидеры "Новых людей" и Партии Роста Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии партий. Условное название - "Новые Люди. Рост". Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231031/nadezhdin-1906354656.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владислав даванков, партия "новые люди", партия роста