Кандидат в президенты Даванков будет участвовать в дебатах
Кандидат от "Новых людей" Даванков заявил, что будет участвовать в дебатах
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков во время пресс-подхода после подачи документов в ЦИК РФ
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков во время пресс-подхода после подачи документов в ЦИК РФ
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты России Владислав Даванков от партии "Новые люди" примет участие в предвыборных дебатах, сообщила пресс-служба "Новых людей" РИА Новости.
"Владислав Даванков примет участие в дебатах", - рассказали в пресс-службе. Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России в понедельник.
В воскресенье предвыборный съезд "Новых людей" выдвинул Даванкова кандидатом на выборы президента РФ. Во время съезда лидеры "Новых людей" и Партии Роста Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии партий. Условное название - "Новые Люди. Рост".
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.