Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты
Вице-спикер Госдумы Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков во время подачи документов в ЦИК РФ для регистрации кандидатом на пост президента РФ на выборах 2024 года. 25 декабря 2023
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков во время подачи документов в ЦИК РФ для регистрации кандидатом на пост президента РФ на выборах 2024 года. 25 декабря 2023
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье предвыборный съезд "Новых людей" выдвинул Даванкова кандидатом на выборы президента РФ.
Во время съезда лидеры "Новых людей" и Партии Роста Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии партий. Условное название - "Новые Люди. Рост".
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.