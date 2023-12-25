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Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты - РИА Новости, 25.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:22 25.12.2023 (обновлено: 15:49 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/davankov-1917940660.html
Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты
Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты - РИА Новости, 25.12.2023
Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты
Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:22
2023-12-25T15:49
выборы президента россии — 2024
госдума рф
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье предвыборный съезд "Новых людей" выдвинул Даванкова кандидатом на выборы президента РФ.Во время съезда лидеры "Новых людей" и Партии Роста Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии партий. Условное название - "Новые Люди. Рост".Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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госдума рф, россия, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Госдума РФ, Россия, Владислав Даванков
Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты

Вице-спикер Госдумы Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков во время подачи документов в ЦИК РФ для регистрации кандидатом на пост президента РФ на выборах 2024 года. 25 декабря 2023
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков во время подачи документов в ЦИК РФ для регистрации кандидатом на пост президента РФ на выборах 2024 года. 25 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков во время подачи документов в ЦИК РФ для регистрации кандидатом на пост президента РФ на выборах 2024 года. 25 декабря 2023
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье предвыборный съезд "Новых людей" выдвинул Даванкова кандидатом на выборы президента РФ.
Во время съезда лидеры "Новых людей" и Партии Роста Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии партий. Условное название - "Новые Люди. Рост".
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря, 14:42
Инфографика
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024Госдума РФРоссияВладислав Даванков
 
 
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