https://ria.ru/20231225/davankov-1917940660.html

Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты

Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты - РИА Новости, 25.12.2023

Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты

Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:22

2023-12-25T14:22

2023-12-25T15:49

выборы президента россии — 2024

госдума рф

россия

владислав даванков

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье предвыборный съезд "Новых людей" выдвинул Даванкова кандидатом на выборы президента РФ.Во время съезда лидеры "Новых людей" и Партии Роста Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии партий. Условное название - "Новые Люди. Рост".Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

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госдума рф, россия, владислав даванков