https://ria.ru/20231225/chita-1917877308.html

В Чите женщина умерла после укола "специалиста" по суставам

В Чите женщина умерла после укола "специалиста" по суставам - РИА Новости, 25.12.2023

В Чите женщина умерла после укола "специалиста" по суставам

Жительница Читы умерла после того, как иностранец, выдававший себя за врача, ввел ей неизвестный препарат, сообщила в Telegram-канале пресс-служба главка... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:12

2023-12-25T11:12

2023-12-25T12:09

происшествия

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забайкальский край

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ЧИТА, 25 дек — РИА Новости. Жительница Читы умерла после того, как иностранец, выдававший себя за врача, ввел ей неизвестный препарат, сообщила в Telegram-канале пресс-служба главка Следственного комитета по Забайкальскому краю. "По версии следствия, неустановленный гражданин иностранного государства без каких-либо разрешительных документов организовал работу медицинского пункта, где оказывал медицинские услуги жителям Читы по иглоукалыванию, введению неустановленных препаратов для снятия болевых симптомов в суставах ног", — говорится в релизе. Как выяснило следствие, в июле он сделал инъекцию 52-летней женщине, отчего та через несколько дней умерла в больнице от септического шока. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выясняют обстоятельства преступления и обращаются к забайкальцам, которые пользовались медицинскими услугами в торговом центре "Подсолнух", с просьбой связаться с ними.

https://ria.ru/20230929/rak-1899549003.html

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чита

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происшествия, чита, забайкальский край