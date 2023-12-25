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В Чите женщина умерла после укола "специалиста" по суставам
В Чите женщина умерла после укола "специалиста" по суставам - РИА Новости, 25.12.2023
В Чите женщина умерла после укола "специалиста" по суставам
Жительница Читы умерла после того, как иностранец, выдававший себя за врача, ввел ей неизвестный препарат, сообщила в Telegram-канале пресс-служба главка... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:12
2023-12-25T11:12
2023-12-25T12:09
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ЧИТА, 25 дек — РИА Новости. Жительница Читы умерла после того, как иностранец, выдававший себя за врача, ввел ей неизвестный препарат, сообщила в Telegram-канале пресс-служба главка Следственного комитета по Забайкальскому краю. "По версии следствия, неустановленный гражданин иностранного государства без каких-либо разрешительных документов организовал работу медицинского пункта, где оказывал медицинские услуги жителям Читы по иглоукалыванию, введению неустановленных препаратов для снятия болевых симптомов в суставах ног", — говорится в релизе. Как выяснило следствие, в июле он сделал инъекцию 52-летней женщине, отчего та через несколько дней умерла в больнице от септического шока. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выясняют обстоятельства преступления и обращаются к забайкальцам, которые пользовались медицинскими услугами в торговом центре "Подсолнух", с просьбой связаться с ними.
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происшествия, чита, забайкальский край
Происшествия, Чита, Забайкальский край
В Чите женщина умерла после укола "специалиста" по суставам
В Чите женщина умерла после укола иностранца, выдававшего себя за врача
ЧИТА, 25 дек — РИА Новости.
Жительница Читы умерла после того, как иностранец, выдававший себя за врача, ввел ей неизвестный препарат, сообщила в Telegram-канале
пресс-служба главка Следственного комитета по Забайкальскому краю.
"По версии следствия, неустановленный гражданин иностранного государства без каких-либо разрешительных документов организовал работу медицинского пункта, где оказывал медицинские услуги жителям Читы по иглоукалыванию, введению неустановленных препаратов для снятия болевых симптомов в суставах ног", — говорится в релизе.
Мужчина умер в 25 лет из-за незамеченной врачами детали
Как выяснило следствие, в июле он сделал инъекцию 52-летней женщине, отчего та через несколько дней умерла в больнице от септического шока.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выясняют обстоятельства преступления и обращаются к забайкальцам, которые пользовались медицинскими услугами в торговом центре "Подсолнух", с просьбой связаться с ними.
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