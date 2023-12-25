https://ria.ru/20231225/bykov-1917982689.html

Писатель Быков* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента

Писатель Быков* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 25.12.2023

Писатель Быков* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента

Писатель Дмитрий Быков* (признан в РФ иноагентом) обжаловал очередной штраф в 40 тысяч рублей из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:30

2023-12-25T16:30

2023-12-25T16:30

россия

дмитрий быков*

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков* (признан в РФ иноагентом) обжаловал очередной штраф в 40 тысяч рублей из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы. "В суд поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", - сказала собеседница агентства. В середине декабря суд признал Быкова* виновным по статье 19.34, части 4 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде 40 тысяч рублей штрафа за отсутствие маркировки иностранного агента в личных соцсетях. Как следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости, Быков* "допустил распространение материалов в мессенджере Telegram без указания на то, что эти материалы произведены или распространены иностранным агентом". Представитель Быкова* представил суду письменные возражения по делу и "с учетом объективной стороны правонарушения и личности просил суд рассмотреть возможность назначения наказания ниже низшего предела либо прекратить производство в связи с малозначительностью", - следует из текста постановления о назначении административного наказания. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Быкова* проверяют по статье о дискредитации Вооруженных сил России. "Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ", - сказал собеседник агентства. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле прошлого года. В июне 2023 года Никулинский суд также штрафовал его на 40 тысяч рублей за посты в Telegram-канале без плашки иноагента. Кроме того, в октябре 2022 года он получил 10 тысяч штрафа за аналогичное нарушение.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20231225/babchenko-1917973100.html

https://ria.ru/20231223/grazhdanstvo-1917608513.html

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россия, дмитрий быков*