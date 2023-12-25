https://ria.ru/20231225/budanov-1917906970.html

СК обвинил главу военной разведки Украины в 104 терактах

СК обвинил главу военной разведки Украины в 104 терактах - РИА Новости, 25.12.2023

СК обвинил главу военной разведки Украины в 104 терактах

Следствие предъявило обвинение по 104 эпизодам совершения терактов начальнику главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, суд... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:28

2023-12-25T12:28

2023-12-25T12:48

специальная военная операция на украине

украина

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

кирилл буданов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение по 104 эпизодам совершения терактов начальнику главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, суд повторно заочно арестовал его, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Буданов К. А. обвиняется в совершении 104 преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала собеседница агентства. Кроме того, в отношении Буданова "избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца". Срок исчисляется с момента его экстрадиции либо задержания на территории России.Ранее ФСБ России заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту, 21 апреля Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выдал санкцию на его заочный арест.СК РФ заочно 3 октября предъявил обвинение в терроризме Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку, причастных к более чем 100 ударам дронов по территории России.

https://ria.ru/20231219/vsu-1916618249.html

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Кирилл Волков

украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, кирилл буданов, ситуация в днр и лнр