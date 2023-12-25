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СК обвинил главу военной разведки Украины в 104 терактах - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 25.12.2023 (обновлено: 12:48 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/budanov-1917906970.html
СК обвинил главу военной разведки Украины в 104 терактах
СК обвинил главу военной разведки Украины в 104 терактах - РИА Новости, 25.12.2023
СК обвинил главу военной разведки Украины в 104 терактах
Следствие предъявило обвинение по 104 эпизодам совершения терактов начальнику главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, суд... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:28
2023-12-25T12:48
специальная военная операция на украине
украина
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
кирилл буданов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение по 104 эпизодам совершения терактов начальнику главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, суд повторно заочно арестовал его, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Буданов К. А. обвиняется в совершении 104 преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала собеседница агентства. Кроме того, в отношении Буданова "избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца". Срок исчисляется с момента его экстрадиции либо задержания на территории России.Ранее ФСБ России заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту, 21 апреля Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выдал санкцию на его заочный арест.СК РФ заочно 3 октября предъявил обвинение в терроризме Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку, причастных к более чем 100 ударам дронов по территории России.
https://ria.ru/20231219/vsu-1916618249.html
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украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, кирилл буданов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Кирилл Буданов, Ситуация в ДНР и ЛНР
СК обвинил главу военной разведки Украины в 104 терактах

Суд заочно арестовал Кирилла Буданова по делу о совершении 104 терактов

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение по 104 эпизодам совершения терактов начальнику главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, суд повторно заочно арестовал его, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"Буданов К. А. обвиняется в совершении 104 преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала собеседница агентства. Кроме того, в отношении Буданова "избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца". Срок исчисляется с момента его экстрадиции либо задержания на территории России.
Ранее ФСБ России заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту, 21 апреля Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выдал санкцию на его заочный арест.
СК РФ заочно 3 октября предъявил обвинение в терроризме Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку, причастных к более чем 100 ударам дронов по территории России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В ВСУ предупредили украинцев о начале "самого страшного года"
19 декабря, 02:57
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияКирилл БудановСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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