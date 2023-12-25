СК обвинил главу военной разведки Украины в 104 терактах
Суд заочно арестовал Кирилла Буданова по делу о совершении 104 терактов
© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение по 104 эпизодам совершения терактов начальнику главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, суд повторно заочно арестовал его, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"Буданов К. А. обвиняется в совершении 104 преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала собеседница агентства. Кроме того, в отношении Буданова "избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца". Срок исчисляется с момента его экстрадиции либо задержания на территории России.
Ранее ФСБ России заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту, 21 апреля Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выдал санкцию на его заочный арест.
СК РФ заочно 3 октября предъявил обвинение в терроризме Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку, причастных к более чем 100 ударам дронов по территории России.