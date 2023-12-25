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Беспилотник атаковал базу международной коалиции в Иракском Курдистане
Беспилотник атаковал базу международной коалиции в Иракском Курдистане - РИА Новости, 25.12.2023
Беспилотник атаковал базу международной коалиции в Иракском Курдистане
Беспилотник атаковал авиабазу сил международной антитеррористической коалиции в городе Эрбиль в Иракском Курдистане, сообщило в понедельник иракское... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:45
2023-12-25T17:45
2023-12-25T18:25
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КАИР, 25 дек - РИА Новости. Беспилотник атаковал авиабазу сил международной антитеррористической коалиции в городе Эрбиль в Иракском Курдистане, сообщило в понедельник иракское информационное агентство Shafaq."Заминированный беспилотник атаковал базу сил международной коалиции по борьбе с "Исламским государством"*, расположенную в международном аэропорту Эрбиля", - цитирует агентство заявление антитеррористической службы Иракского Курдистана.О последствиях обстрела не сообщается.Ответственность за обстрел взяли на себя "Силы исламского сопротивления в Ираке". Атака совершена в рамках "борьбы с американской оккупацией в Ираке", а также в ответ на действия израильской армии в секторе Газа, говорится в опубликованном иракскими СМИ заявлении группировок.Ранее в понедельник ракетному обстрелу подверглась также база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщил РИА Новости местный источник."Американская база подверглась обстрелу, несколько ракет упали… в районе месторождения Эль-Омар, поразив цели", - сказал он. По его данным, район инцидента патрулируют американские вертолеты.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20231027/baza-1905649627.html
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в мире, иракский курдистан, ирак, эрбиль, россия
В мире, Иракский Курдистан, Ирак, Эрбиль, Россия
Беспилотник атаковал базу международной коалиции в Иракском Курдистане
Shafaq: БПЛА атаковал авиабазу сил международной коалиции в Иракском Курдистане
КАИР, 25 дек - РИА Новости.
Беспилотник атаковал авиабазу сил международной антитеррористической коалиции в городе Эрбиль в Иракском Курдистане, сообщило в понедельник иракское информационное агентство Shafaq
.
"Заминированный беспилотник атаковал базу сил международной коалиции по борьбе с "Исламским государством"*, расположенную в международном аэропорту Эрбиля", - цитирует агентство заявление антитеррористической службы Иракского Курдистана.
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О последствиях обстрела не сообщается.
Ответственность за обстрел взяли на себя "Силы исламского сопротивления в Ираке". Атака совершена в рамках "борьбы с американской оккупацией в Ираке", а также в ответ на действия израильской армии в секторе Газа, говорится в опубликованном иракскими СМИ заявлении группировок.
Ранее в понедельник ракетному обстрелу подверглась также база США
в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор
на востоке Сирии
, сообщил РИА Новости местный источник.
"Американская база подверглась обстрелу, несколько ракет упали… в районе месторождения Эль-Омар, поразив цели", - сказал он. По его данным, район инцидента патрулируют американские вертолеты.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке
, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Курды установили контроль над городом Зейбан в Сирии, сообщили источники
* Террористическая группировка, запрещенная в России