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Беспилотник атаковал базу международной коалиции в Иракском Курдистане

Беспилотник атаковал базу международной коалиции в Иракском Курдистане - РИА Новости, 25.12.2023

Беспилотник атаковал базу международной коалиции в Иракском Курдистане

Беспилотник атаковал авиабазу сил международной антитеррористической коалиции в городе Эрбиль в Иракском Курдистане, сообщило в понедельник иракское... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:45

2023-12-25T17:45

2023-12-25T18:25

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КАИР, 25 дек - РИА Новости. Беспилотник атаковал авиабазу сил международной антитеррористической коалиции в городе Эрбиль в Иракском Курдистане, сообщило в понедельник иракское информационное агентство Shafaq."Заминированный беспилотник атаковал базу сил международной коалиции по борьбе с "Исламским государством"*, расположенную в международном аэропорту Эрбиля", - цитирует агентство заявление антитеррористической службы Иракского Курдистана.О последствиях обстрела не сообщается.Ответственность за обстрел взяли на себя "Силы исламского сопротивления в Ираке". Атака совершена в рамках "борьбы с американской оккупацией в Ираке", а также в ответ на действия израильской армии в секторе Газа, говорится в опубликованном иракскими СМИ заявлении группировок.Ранее в понедельник ракетному обстрелу подверглась также база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщил РИА Новости местный источник."Американская база подверглась обстрелу, несколько ракет упали… в районе месторождения Эль-Омар, поразив цели", - сказал он. По его данным, район инцидента патрулируют американские вертолеты.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231027/baza-1905649627.html

https://ria.ru/20230906/kurdy-1894575325.html

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