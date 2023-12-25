https://ria.ru/20231225/borrel-1918030979.html

Лукашенко назвал Борреля дурным человеком

Лукашенко назвал Борреля дурным человеком - РИА Новости, 25.12.2023

Лукашенко назвал Борреля дурным человеком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России и Белоруссии не до новой войны с НАТО, прокомментировав заявление главы европейской дипломатии... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:16

2023-12-25T19:16

2023-12-25T19:17

в мире

александр лукашенко

жозеп боррель

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России и Белоруссии не до новой войны с НАТО, прокомментировав заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, призвавшего готовиться к затяжной войне НАТО с Россией. "Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения! Если бы он умный был, он бы подумал так по-хозяйски. Нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться, так мы что же на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал", - заявил Лукашенко. Белорусский лидер заметил, что ни россияне, ни белорусы воевать не стремятся. "Нам что до войны сегодня новой? Нам с этой надо разобраться. Тем более сейчас, когда ситуация складывается благоприятно и не только для нас, но и для них, чтобы не потерять Украину", - подчеркнул он. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на днях заявил, что Россия одержит верх в конфликте на Украине, если Евросоюз не мобилизует все свои возможности. Он также высказал мнение, что Россия не останется удовлетворенной "ограниченной территориальной победой", и призвал "готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени".

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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в мире, александр лукашенко, жозеп боррель