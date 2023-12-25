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Партия РПСС выдвинула своего основателя в президенты - РИА Новости, 25.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:15 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/bogdanov-1917904167.html
Партия РПСС выдвинула своего основателя в президенты
Партия РПСС выдвинула своего основателя в президенты - РИА Новости, 25.12.2023
Партия РПСС выдвинула своего основателя в президенты
Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил РИА Новости, что на съезде в воскресенье партия выдвинула его кандидатом... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:15
2023-12-25T12:15
выборы президента россии — 2024
политика
россия
андрей богданов (политик)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил РИА Новости, что на съезде в воскресенье партия выдвинула его кандидатом в президенты РФ. "Вчера прошел съезд "Российской партии свободы и справедливости", партия выдвинула меня кандидатом, я дал согласие", - сказал Богданов. Он также рассказал, что во вторник подаст документы в ЦИК. "Завтра в 12 часов я подаю документы в ЦИК", - добавил Богданов. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231224/davankov-1917766918.html
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политика, россия, андрей богданов (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Андрей Богданов (политик)
Партия РПСС выдвинула своего основателя в президенты

"Российская партия свободы и справедливости" выдвинула Богданова в президенты

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАндрей Богданов
Андрей Богданов - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Андрей Богданов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил РИА Новости, что на съезде в воскресенье партия выдвинула его кандидатом в президенты РФ.
"Вчера прошел съезд "Российской партии свободы и справедливости", партия выдвинула меня кандидатом, я дал согласие", - сказал Богданов.
Он также рассказал, что во вторник подаст документы в ЦИК. "Завтра в 12 часов я подаю документы в ЦИК", - добавил Богданов.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков на предвыборном съезде партии в Москве. 24 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Партия "Новые люди" выдвинула Даванкова кандидатом на выборах президента
Вчера, 15:14
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияАндрей Богданов (политик)
 
 
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