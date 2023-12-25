https://ria.ru/20231225/bogdanov-1917904167.html

Партия РПСС выдвинула своего основателя в президенты

Партия РПСС выдвинула своего основателя в президенты - РИА Новости, 25.12.2023

Партия РПСС выдвинула своего основателя в президенты

Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил РИА Новости, что на съезде в воскресенье партия выдвинула его кандидатом... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:15

2023-12-25T12:15

2023-12-25T12:15

выборы президента россии — 2024

политика

россия

андрей богданов (политик)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил РИА Новости, что на съезде в воскресенье партия выдвинула его кандидатом в президенты РФ. "Вчера прошел съезд "Российской партии свободы и справедливости", партия выдвинула меня кандидатом, я дал согласие", - сказал Богданов. Он также рассказал, что во вторник подаст документы в ЦИК. "Завтра в 12 часов я подаю документы в ЦИК", - добавил Богданов. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231224/davankov-1917766918.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, андрей богданов (политик)