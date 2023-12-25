https://ria.ru/20231225/bogdanov-1917904167.html
Партия РПСС выдвинула своего основателя в президенты
Партия РПСС выдвинула своего основателя в президенты - РИА Новости, 25.12.2023
Партия РПСС выдвинула своего основателя в президенты
Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил РИА Новости, что на съезде в воскресенье партия выдвинула его кандидатом... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:15
2023-12-25T12:15
2023-12-25T12:15
выборы президента россии — 2024
политика
россия
андрей богданов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150833/13/1508331335_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_9932820ba00b84f08e4a079625d077e1.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил РИА Новости, что на съезде в воскресенье партия выдвинула его кандидатом в президенты РФ. "Вчера прошел съезд "Российской партии свободы и справедливости", партия выдвинула меня кандидатом, я дал согласие", - сказал Богданов. Он также рассказал, что во вторник подаст документы в ЦИК. "Завтра в 12 часов я подаю документы в ЦИК", - добавил Богданов. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231224/davankov-1917766918.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150833/13/1508331335_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_777422f3ccee3c14c6c8f06bc408f5f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, андрей богданов (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Андрей Богданов (политик)
Партия РПСС выдвинула своего основателя в президенты
"Российская партия свободы и справедливости" выдвинула Богданова в президенты
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил РИА Новости, что на съезде в воскресенье партия выдвинула его кандидатом в президенты РФ.
"Вчера прошел съезд "Российской партии свободы и справедливости", партия выдвинула меня кандидатом, я дал согласие", - сказал Богданов.
Он также рассказал, что во вторник подаст документы в ЦИК. "Завтра в 12 часов я подаю документы в ЦИК", - добавил Богданов.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Партия "Новые люди" выдвинула Даванкова кандидатом на выборах президента