В Донецке нашли неразорвавшиеся кассетные боеприпасы
Мэр Кулемзин: в Донецке нашли неразорвавшиеся кассетные боеприпасы
Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы были обнаружены в Киевском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В Киевском районе по улице Артема, 206 были обнаружены неразорвавшиеся кассетные боеприпасы", - написал Кулемзин.
Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.