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В Донецке нашли неразорвавшиеся кассетные боеприпасы - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/boepripasy-1917986926.html
В Донецке нашли неразорвавшиеся кассетные боеприпасы
В Донецке нашли неразорвавшиеся кассетные боеприпасы - РИА Новости, 25.12.2023
В Донецке нашли неразорвавшиеся кассетные боеприпасы
Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы были обнаружены в Киевском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:41
2023-12-25T16:41
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы были обнаружены в Киевском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В Киевском районе по улице Артема, 206 были обнаружены неразорвавшиеся кассетные боеприпасы", - написал Кулемзин. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20231224/obstrel-1917776789.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке нашли неразорвавшиеся кассетные боеприпасы

Мэр Кулемзин: в Донецке нашли неразорвавшиеся кассетные боеприпасы

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиФрагмент кассетного боеприпаса
Фрагмент кассетного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы были обнаружены в Киевском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В Киевском районе по улице Артема, 206 были обнаружены неразорвавшиеся кассетные боеприпасы", - написал Кулемзин.
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
24 декабря, 16:36
Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 декабря, 15:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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