https://ria.ru/20231225/boepripasy-1917986926.html

В Донецке нашли неразорвавшиеся кассетные боеприпасы

В Донецке нашли неразорвавшиеся кассетные боеприпасы - РИА Новости, 25.12.2023

В Донецке нашли неразорвавшиеся кассетные боеприпасы

Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы были обнаружены в Киевском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:41

2023-12-25T16:41

2023-12-25T16:41

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы были обнаружены в Киевском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В Киевском районе по улице Артема, 206 были обнаружены неразорвавшиеся кассетные боеприпасы", - написал Кулемзин. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20231224/obstrel-1917776789.html

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия