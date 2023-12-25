https://ria.ru/20231225/blokposty-1918025017.html

В центре Киева появились блокпосты для досмотра автомобилей

В центре Киева появились блокпосты для досмотра автомобилей - РИА Новости, 25.12.2023

В центре Киева появились блокпосты для досмотра автомобилей

В центральной части Киева появились новые блокпосты с военными для досмотра автомобилей, сообщает в понедельник украинское издание "Страна". РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:50

2023-12-25T18:50

2023-12-25T18:50

украина

в мире

киев

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В центральной части Киева появились новые блокпосты с военными для досмотра автомобилей, сообщает в понедельник украинское издание "Страна". Накануне бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак заявил, что специальные блокпосты для вручения повесток оборудуют во всех городах и районах Украины до конца декабря. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. "В Киеве на Подоле появились блокпосты с военными. Паблики предположили, что это анонсированные блокпосты с раздачей повесток, но правоохранители говорят, что это проводятся "специальные мероприятия": проверяют подозрительные автомобили на наличие запрещенных вещей. Заверяют, что повестки там не раздают", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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украина, в мире, киев