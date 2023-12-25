https://ria.ru/20231225/bilayn-1918039834.html

Билайн назван оператором с лучшим качеством связи в Москве

Билайн назван оператором с лучшим качеством связи в Москве - РИА Новости, 25.12.2023

Билайн назван оператором с лучшим качеством связи в Москве

Билайн (ПАО "ВымпелКом") третий год подряд лидирует по совокупности критериев качества сервисов мобильного интернета в Москве, сообщает оператор со ссылкой на... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T20:09

2023-12-25T20:09

2023-12-25T20:47

вымпелком

билайн

технологии

москва

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интернет

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Билайн (ПАО "ВымпелКом") третий год подряд лидирует по совокупности критериев качества сервисов мобильного интернета в Москве, сообщает оператор со ссылкой на результаты исследования аналитического агентства DMTel. "Из отчета DMTel следует, что в сети билайн 90% значений скоростей выше 23 Мбит/с, также отмечены высокие максимальные скорости — 10% скоростей выше 168 Мбит/с. Таких скоростей мобильного интернета более чем достаточно для работы всех популярных сервисов — от мессенджеров до видеоплатформ и онлайн-кинотеатров. Скоростные характеристики билайна увеличились почти в два раза по сравнению с 2022 годом", - говорится в сообщении . Как говорится в отчете DMTel, интегральная оценка качества услуг билайн составила 541 балл. На второй позиции в рейтинге - МегаФон с 523 баллами. На третьей позиции находится МТС (501 балл), а четвертое место в итоговой оценке эксперты агентства отдали Теле2 - 498 баллов. Как отметили в билайне, такой результат стал возможен благодаря рекордным для оператора инвестициям в сеть последних двух лет, которые в совокупности составили 27,5 миллиарда рублей. За это время билайн построил более 17 тысяч новых базовых станций как в Москве, так и в Подмосковье. Также на надежность и доступность связи повлияла работа по перераспределению частотного ресурса в столице из 3G в пользу высокоскоростного 4G. "Кроме скоростных параметров, важным фактором является надежность соединения — в первую очередь мы делаем ставку именно на этот параметр в своей работе. Например, надежность сети в Москве выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Это значит, что возможность прерывания связи во время разговора или "подвисание" контента во время просмотра видео значительно сократилась. Кроме того, уже треть наших клиентов использует для голосовой связи технологию VoLTE (технологию передачи голоса по сетям LTE), и мы будем продолжать рассказывать нашим клиентам о преимуществе данной услуги", - сказал региональный директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков. По словам аналитика профильного телеграм-канала abloud62 Алексея Бойко, полученные DMTel результаты выглядят убедительно. "Заметна высокая динамика показателей "ВымпелКома" (билайн). Компания добилась существенного улучшения качества своей сети в Московском регионе во многом еще до февраля 2022 года, что минимизировало негативный эффект санкций. В 2022-2023 годах компания использовала, прежде всего, возможности рефарминга диапазона 1800 МГц, активно применяла модуляцию высокого уровня в аплинке и даунлинке, а также активно внедряла MIMO 4x4 - как видим, это позволило компании удерживать лидерские позиции на высококонкурентном российском рынке", - цитируется в сообщении комментарий Бойко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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