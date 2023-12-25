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Минобороны получило первую партию более мощных ударных дронов "Куб" - РИА Новости, 25.12.2023
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14:17 25.12.2023
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Минобороны получило первую партию более мощных ударных дронов "Куб"
Минобороны получило первую партию более мощных ударных дронов "Куб" - РИА Новости, 25.12.2023
Минобороны получило первую партию более мощных ударных дронов "Куб"
Первая партия модернизированных ударных беспилотников "Куб" отправлена Минобороны России, сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников в эфире... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:17
2023-12-25T14:17
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первая партия модернизированных ударных беспилотников "Куб" отправлена Минобороны России, сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников в эфире телеканала "Россия 24". "Мы реализовали барражирующий боеприпас "Куб" с боевой частью повышенного могущества по требованию заказчика. Успешно пройдены испытания, и первая партия прямо сейчас, я думаю, разгружается заказчику", - сказал Лушников. По его словам, это серьезный шаг, потому что отправлено "фактически новое изделие". В сентябре "Ростех" сообщил, что его оборонные предприятия кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет".
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны получило первую партию более мощных ударных дронов "Куб"

Лушников сообщил об отправке МО первой партии более мощных ударных дронов "Куб"

© Фото : АО "Концерн "Калашников"Управляемый боеприпас "КУБ"
Управляемый боеприпас КУБ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
Управляемый боеприпас "КУБ"
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первая партия модернизированных ударных беспилотников "Куб" отправлена Минобороны России, сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы реализовали барражирующий боеприпас "Куб" с боевой частью повышенного могущества по требованию заказчика. Успешно пройдены испытания, и первая партия прямо сейчас, я думаю, разгружается заказчику", - сказал Лушников.
По его словам, это серьезный шаг, потому что отправлено "фактически новое изделие".
В сентябре "Ростех" сообщил, что его оборонные предприятия кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет".
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