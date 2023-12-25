https://ria.ru/20231225/bespilotniki-1917939449.html

Минобороны получило первую партию более мощных ударных дронов "Куб"

Минобороны получило первую партию более мощных ударных дронов "Куб" - РИА Новости, 25.12.2023

Минобороны получило первую партию более мощных ударных дронов "Куб"

Первая партия модернизированных ударных беспилотников "Куб" отправлена Минобороны России, сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников в эфире... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:17

2023-12-25T14:17

2023-12-25T14:17

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первая партия модернизированных ударных беспилотников "Куб" отправлена Минобороны России, сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников в эфире телеканала "Россия 24". "Мы реализовали барражирующий боеприпас "Куб" с боевой частью повышенного могущества по требованию заказчика. Успешно пройдены испытания, и первая партия прямо сейчас, я думаю, разгружается заказчику", - сказал Лушников. По его словам, это серьезный шаг, потому что отправлено "фактически новое изделие". В сентябре "Ростех" сообщил, что его оборонные предприятия кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет".

https://ria.ru/20231219/tanki-1916723190.html

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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)