Легендарная "Березка" отметит 75-летие гала-концертом в Большом театре
Прославленная "Березка" отметит 75-летие гала-концертом в Большом – будет аншлаг
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Сегодня вечером в Большом театре состоится праздничное шоу, посвященное 75-летнему юбилею Государственного академического хореографического ансамбля "Берёзка" имени Н.С. Надеждиной. Для всемирно известного коллектива это первое сольное выступление на Исторической сцене ГАБТ России. Все билеты на гала-концерт давно проданы, ожидается аншлаг и участие именитых гостей.
Что "Березка" покажет в Большом
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
В программу "Березка-75" войдут номера, полюбившиеся миллионам зрителей во всем мире. Среди них – "Цепочка", "Северный хоровод" "Сударушка", "Реченька", "Колокольцы", "Ямщики", "Калинка" и многие другие.
Постановки Надежды Надеждиной и Миры Кольцовой из золотого фонда ансамбля стали открытием в сценическом воплощении русского народного танца и восхищали зрителей разных поколений и многих стран. Теперь они будут представлены на главной сцене России.
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Прославленный хореографический ансамбль выступит в сопровождении Оркестра русских народных инструментов (главный дирижер — народный артист России Леонид Смирнов). За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Алексей Бычин. Помимо артистов самой "Березки" в гала-концерте примут участие их коллеги, знаменитые исполнители и коллективы.
Как все начиналось
© РИА Новости / А. Воротынский | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель женско-хореографического ансамбля "Березка" заслуженный деятель искусств Надежда Надеждина
Художественный руководитель женско-хореографического ансамбля "Березка" заслуженный деятель искусств Надежда Надеждина
В 1948 году основательница ансамбля Надежда Сергеевна Надеждина впервые показала публике знаменитый хоровод. Девушки выступили в летнем эстрадном театре "Эрмитаж" в длинных красно-белых сарафанах с веточками березы в руках.
Тогда будто случилось чудо: танцовщицы буквально "плыли": зрителям казалось, что это сцена двигается, а вовсе не артистки – и все это под "Во поле березка стояла".
Удивительный шаг, магия русского хоровода: танец завораживал буквально с первых секунд.
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
"Березка" безусловно была обречена на успех. Впрочем, в тот момент у ансамбля еще не было официального название – оно появилось именно благодаря первому поставленному Надеждиной танцу.
Кредо "Березки" было четко сформулировано его основательницей:
«
"В центре любой нашей работы, будь то лирический хоровод или веселая пляска – поэтический образ русской девушки… Мы хотим как можно ярче выразить, отразить чистоту и величие русского искусства. Это источник вдохновения для нашего ансамбля".
Международный триумф "Березки"
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкВыступление Государственного академического хореографического ансамбля "Берёзка" под управлением Н. С. Надеждиной. Танец "Узоры"
Выступление Государственного академического хореографического ансамбля "Берёзка" под управлением Н. С. Надеждиной. Танец "Узоры"
Репертуар "Березки" неуклонно возрастал: через несколько лет после создания ансамбля было уже более десятка профессионально поставленных номеров. В каждом из них была своя "изюминка", свое собственное творческое решение. Но классический русский хоровод оставался коронным номером "Березки".
Коллектив изначально был исключительно женским, но постепенно, с расширением репертуара, дополнился и мужской труппой, а также оркестром русских народных инструментов.
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Так в программе ансамбля появились и парные танцы, и целые масштабные хореографические циклы, одним из которых стала знаменитая постановка "Времена года".
Естественно, "Березка" пользовалась огромной популярностью во всем мире: представить более точное и яркое выражение исконно русского хореографического искусства, соединяющего народную традицию с масштабом современных сценических постановок, кажется, невозможно.
Легендарный коллектив выступил с гастролями в более чем 90 странах. И везде – восхищение, аншлаги, успех.
© РИА Новости / Давид Шоломович | Перейти в медиабанкАртисты Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С. Надеждиной во время исполнения танца "Масленица" (балет).
Артисты Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С. Надеждиной во время исполнения танца "Масленица" (балет).
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© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкВыступление Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" под управлением Н.С. Надеждиной. Старинный русский хороводный танец "Прялица".
Выступление Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" под управлением Н.С. Надеждиной. Старинный русский хороводный танец "Прялица".
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© РИА Новости / Борис Рябинин | Перейти в медиабанкГосударственный академический хореографический ансамбль "Березка" под руководством Надежды Сергеевны Надеждиной. Танцевальная сцена "Холостяки".
Государственный академический хореографический ансамбль "Березка" под руководством Надежды Сергеевны Надеждиной. Танцевальная сцена "Холостяки".
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© РИА Новости / В. Козлов | Перейти в медиабанкАмериканский певец Поль Робсон (слева) и художественный руководитель ансамбля "Березка" Надежда Надеждина (справа) после вручения ансамблю Золотой медали мира.
Американский певец Поль Робсон (слева) и художественный руководитель ансамбля "Березка" Надежда Надеждина (справа) после вручения ансамблю Золотой медали мира.
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© РИА Новости / А. Воротынский | Перейти в медиабанкГосударственный хореографический ансамбль "Березка" под руководством Надежды Надеждиной (ныне - имени Н. С. Надеждиной). Русский танец "Тройка".
Государственный хореографический ансамбль "Березка" под руководством Надежды Надеждиной (ныне - имени Н. С. Надеждиной). Русский танец "Тройка".
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Артисты Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С. Надеждиной во время исполнения танца "Масленица" (балет).
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Выступление Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" под управлением Н.С. Надеждиной. Старинный русский хороводный танец "Прялица".
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Государственный академический хореографический ансамбль "Березка" под руководством Надежды Сергеевны Надеждиной. Танцевальная сцена "Холостяки".
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Американский певец Поль Робсон (слева) и художественный руководитель ансамбля "Березка" Надежда Надеждина (справа) после вручения ансамблю Золотой медали мира.
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Государственный хореографический ансамбль "Березка" под руководством Надежды Надеждиной (ныне - имени Н. С. Надеждиной). Русский танец "Тройка".
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Европейская пресса так писала о гастролях ансамбля:
«
"Не надо читать двести томов о России, достаточно посмотреть один концерт "Березки", и вы увидите, что такое русский нрав, русский характер, русское начало".
Чистота хореографического жанра и поставленное во главу угла русское искусство – это кредо Надежды Надеждиной сохранялось в ансамбле и после ухода ее ухода из жизни.
© РИА Новости / В. Комаров | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Девичья весна". Режиссеры Вениамин Дорман, Генрих Оганесян. Киностудия имени М. Горького, 1960 год. Солистка танцевально-вокального ансамбля Галина Соболева - артистка Мира Кольцова.
Кадр из фильма "Девичья весна". Режиссеры Вениамин Дорман, Генрих Оганесян. Киностудия имени М. Горького, 1960 год. Солистка танцевально-вокального ансамбля Галина Соболева - артистка Мира Кольцова.
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский и художественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С.Надеждиной Мира Кольцова на церемонии вручения премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области культуры.
Министр культуры РФ Владимир Мединский и художественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С.Надеждиной Мира Кольцова на церемонии вручения премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области культуры.
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С.Надеждиной Мира Кольцова на церемонии вручения премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области культуры.
Художественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С.Надеждиной Мира Кольцова на церемонии вручения премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области культуры.
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Кадр из фильма "Девичья весна". Режиссеры Вениамин Дорман, Генрих Оганесян. Киностудия имени М. Горького, 1960 год. Солистка танцевально-вокального ансамбля Галина Соболева - артистка Мира Кольцова.
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Министр культуры РФ Владимир Мединский и художественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С.Надеждиной Мира Кольцова на церемонии вручения премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области культуры.
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Художественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С.Надеждиной Мира Кольцова на церемонии вручения премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области культуры.
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В 1979 году "Березку" возглавила ее ученица и ведущая солистка Мира Кольцова. Она продолжила руководство коллективом буквально до последнего дня (балетмейстер умерла 1 августа 2022 года).
"Березка" сегодня
Сейчас "Березка" – это федеральное государственное бюджетное учреждение культуры (с 23 декабря 2006 г. ансамбль принят в ведение Управления делами Президента РФ). Коллективом руководит Татьяна Валерьевна Сельгмяэ. Хореографический ансамбль продолжает гастролировать по России и миру.
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Зрителей юбилейного концерта в Большом театре 25 декабря ждет тройной праздник.
В 2023 году ансамбль "Берёзка" имени Н.С. Надеждиной Управления делами Президента Российской Федерации отмечает сразу три юбилейные даты. Это 75-летие самого коллектива, 115 лет со дня рождения выдающегося хореографа XX века, основательницы всемирно известного ансамбля, народной артистки СССР Надежды Сергеевны Надеждиной, имя которой коллектив носит с июня 2000 года, а также 85 лет со дня рождения народной артистки СССР Миры Михайловны Кольцовой, которая работала художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля с 1979 по 2022 годы.
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
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© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
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© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
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© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
5 из 5
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
1 из 5
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
2 из 5
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
3 из 5
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
4 из 5
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
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Музыкальное сопровождение программы будет составлено из произведений Евгения Кузнецова, Виктора Темнова, Владимира Корнева, Евгения Дербенко, Филиппа Кольцова и других композиторов.