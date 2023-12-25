https://ria.ru/20231225/berezka-1917823757.html

Легендарная "Березка" отметит 75-летие гала-концертом в Большом театре

Легендарная "Березка" отметит 75-летие гала-концертом в Большом театре - РИА Новости, 25.12.2023

Легендарная "Березка" отметит 75-летие гала-концертом в Большом театре

Сегодня вечером в Большом театре состоится праздничное шоу, посвященное 75-летнему юбилею Государственного академического хореографического ансамбля "Берёзка"... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T07:30

2023-12-25T07:30

2023-12-25T12:34

культура

мира кольцова

большой театр

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Сегодня вечером в Большом театре состоится праздничное шоу, посвященное 75-летнему юбилею Государственного академического хореографического ансамбля "Берёзка" имени Н.С. Надеждиной. Для всемирно известного коллектива это первое сольное выступление на Исторической сцене ГАБТ России. Все билеты на гала-концерт давно проданы, ожидается аншлаг и участие именитых гостей.Что "Березка" покажет в БольшомВ программу "Березка-75" войдут номера, полюбившиеся миллионам зрителей во всем мире. Среди них – "Цепочка", "Северный хоровод" "Сударушка", "Реченька", "Колокольцы", "Ямщики", "Калинка" и многие другие.Постановки Надежды Надеждиной и Миры Кольцовой из золотого фонда ансамбля стали открытием в сценическом воплощении русского народного танца и восхищали зрителей разных поколений и многих стран. Теперь они будут представлены на главной сцене России.Прославленный хореографический ансамбль выступит в сопровождении Оркестра русских народных инструментов (главный дирижер — народный артист России Леонид Смирнов). За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Алексей Бычин. Помимо артистов самой "Березки" в гала-концерте примут участие их коллеги, знаменитые исполнители и коллективы.Как все начиналосьВ 1948 году основательница ансамбля Надежда Сергеевна Надеждина впервые показала публике знаменитый хоровод. Девушки выступили в летнем эстрадном театре "Эрмитаж" в длинных красно-белых сарафанах с веточками березы в руках.Тогда будто случилось чудо: танцовщицы буквально "плыли": зрителям казалось, что это сцена двигается, а вовсе не артистки – и все это под "Во поле березка стояла".Удивительный шаг, магия русского хоровода: танец завораживал буквально с первых секунд."Березка" безусловно была обречена на успех. Впрочем, в тот момент у ансамбля еще не было официального название – оно появилось именно благодаря первому поставленному Надеждиной танцу.Кредо "Березки" было четко сформулировано его основательницей: "В центре любой нашей работы, будь то лирический хоровод или веселая пляска – поэтический образ русской девушки… Мы хотим как можно ярче выразить, отразить чистоту и величие русского искусства. Это источник вдохновения для нашего ансамбля".Международный триумф "Березки"Репертуар "Березки" неуклонно возрастал: через несколько лет после создания ансамбля было уже более десятка профессионально поставленных номеров. В каждом из них была своя "изюминка", свое собственное творческое решение. Но классический русский хоровод оставался коронным номером "Березки".Коллектив изначально был исключительно женским, но постепенно, с расширением репертуара, дополнился и мужской труппой, а также оркестром русских народных инструментов. Так в программе ансамбля появились и парные танцы, и целые масштабные хореографические циклы, одним из которых стала знаменитая постановка "Времена года".Естественно, "Березка" пользовалась огромной популярностью во всем мире: представить более точное и яркое выражение исконно русского хореографического искусства, соединяющего народную традицию с масштабом современных сценических постановок, кажется, невозможно.Легендарный коллектив выступил с гастролями в более чем 90 странах. И везде – восхищение, аншлаги, успех.Европейская пресса так писала о гастролях ансамбля: "Не надо читать двести томов о России, достаточно посмотреть один концерт "Березки", и вы увидите, что такое русский нрав, русский характер, русское начало".Чистота хореографического жанра и поставленное во главу угла русское искусство – это кредо Надежды Надеждиной сохранялось в ансамбле и после ухода ее ухода из жизни. В 1979 году "Березку" возглавила ее ученица и ведущая солистка Мира Кольцова. Она продолжила руководство коллективом буквально до последнего дня (балетмейстер умерла 1 августа 2022 года)."Березка" сегодняСейчас "Березка" – это федеральное государственное бюджетное учреждение культуры (с 23 декабря 2006 г. ансамбль принят в ведение Управления делами Президента РФ). Коллективом руководит Татьяна Валерьевна Сельгмяэ. Хореографический ансамбль продолжает гастролировать по России и миру.Зрителей юбилейного концерта в Большом театре 25 декабря ждет тройной праздник.В 2023 году ансамбль "Берёзка" имени Н.С. Надеждиной Управления делами Президента Российской Федерации отмечает сразу три юбилейные даты. Это 75-летие самого коллектива, 115 лет со дня рождения выдающегося хореографа XX века, основательницы всемирно известного ансамбля, народной артистки СССР Надежды Сергеевны Надеждиной, имя которой коллектив носит с июня 2000 года, а также 85 лет со дня рождения народной артистки СССР Миры Михайловны Кольцовой, которая работала художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля с 1979 по 2022 годы. Музыкальное сопровождение программы будет составлено из произведений Евгения Кузнецова, Виктора Темнова, Владимира Корнева, Евгения Дербенко, Филиппа Кольцова и других композиторов.

https://ria.ru/20231224/aktrisy-1917449998.html

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2023

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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