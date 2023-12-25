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Легендарная "Березка" отметит 75-летие гала-концертом в Большом театре - РИА Новости, 25.12.2023
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Культура
 
07:30 25.12.2023 (обновлено: 12:34 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/berezka-1917823757.html
Легендарная "Березка" отметит 75-летие гала-концертом в Большом театре
Легендарная "Березка" отметит 75-летие гала-концертом в Большом театре - РИА Новости, 25.12.2023
Легендарная "Березка" отметит 75-летие гала-концертом в Большом театре
Сегодня вечером в Большом театре состоится праздничное шоу, посвященное 75-летнему юбилею Государственного академического хореографического ансамбля "Берёзка"... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T07:30
2023-12-25T12:34
культура
мира кольцова
большой театр
березка (ансамбль)
новости культуры
новости шоу-бизнеса
балет
юбилей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917244367_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_01a15a169a5662f583e52976d1dc7956.jpg
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Сегодня вечером в Большом театре состоится праздничное шоу, посвященное 75-летнему юбилею Государственного академического хореографического ансамбля "Берёзка" имени Н.С. Надеждиной. Для всемирно известного коллектива это первое сольное выступление на Исторической сцене ГАБТ России. Все билеты на гала-концерт давно проданы, ожидается аншлаг и участие именитых гостей.Что "Березка" покажет в БольшомВ программу "Березка-75" войдут номера, полюбившиеся миллионам зрителей во всем мире. Среди них – "Цепочка", "Северный хоровод" "Сударушка", "Реченька", "Колокольцы", "Ямщики", "Калинка" и многие другие.Постановки Надежды Надеждиной и Миры Кольцовой из золотого фонда ансамбля стали открытием в сценическом воплощении русского народного танца и восхищали зрителей разных поколений и многих стран. Теперь они будут представлены на главной сцене России.Прославленный хореографический ансамбль выступит в сопровождении Оркестра русских народных инструментов (главный дирижер — народный артист России Леонид Смирнов). За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Алексей Бычин. Помимо артистов самой "Березки" в гала-концерте примут участие их коллеги, знаменитые исполнители и коллективы.Как все начиналосьВ 1948 году основательница ансамбля Надежда Сергеевна Надеждина впервые показала публике знаменитый хоровод. Девушки выступили в летнем эстрадном театре "Эрмитаж" в длинных красно-белых сарафанах с веточками березы в руках.Тогда будто случилось чудо: танцовщицы буквально "плыли": зрителям казалось, что это сцена двигается, а вовсе не артистки – и все это под "Во поле березка стояла".Удивительный шаг, магия русского хоровода: танец завораживал буквально с первых секунд."Березка" безусловно была обречена на успех. Впрочем, в тот момент у ансамбля еще не было официального название – оно появилось именно благодаря первому поставленному Надеждиной танцу.Кредо "Березки" было четко сформулировано его основательницей: "В центре любой нашей работы, будь то лирический хоровод или веселая пляска – поэтический образ русской девушки… Мы хотим как можно ярче выразить, отразить чистоту и величие русского искусства. Это источник вдохновения для нашего ансамбля".Международный триумф "Березки"Репертуар "Березки" неуклонно возрастал: через несколько лет после создания ансамбля было уже более десятка профессионально поставленных номеров. В каждом из них была своя "изюминка", свое собственное творческое решение. Но классический русский хоровод оставался коронным номером "Березки".Коллектив изначально был исключительно женским, но постепенно, с расширением репертуара, дополнился и мужской труппой, а также оркестром русских народных инструментов. Так в программе ансамбля появились и парные танцы, и целые масштабные хореографические циклы, одним из которых стала знаменитая постановка "Времена года".Естественно, "Березка" пользовалась огромной популярностью во всем мире: представить более точное и яркое выражение исконно русского хореографического искусства, соединяющего народную традицию с масштабом современных сценических постановок, кажется, невозможно.Легендарный коллектив выступил с гастролями в более чем 90 странах. И везде – восхищение, аншлаги, успех.Европейская пресса так писала о гастролях ансамбля: "Не надо читать двести томов о России, достаточно посмотреть один концерт "Березки", и вы увидите, что такое русский нрав, русский характер, русское начало".Чистота хореографического жанра и поставленное во главу угла русское искусство – это кредо Надежды Надеждиной сохранялось в ансамбле и после ухода ее ухода из жизни. В 1979 году "Березку" возглавила ее ученица и ведущая солистка Мира Кольцова. Она продолжила руководство коллективом буквально до последнего дня (балетмейстер умерла 1 августа 2022 года)."Березка" сегодняСейчас "Березка" – это федеральное государственное бюджетное учреждение культуры (с 23 декабря 2006 г. ансамбль принят в ведение Управления делами Президента РФ). Коллективом руководит Татьяна Валерьевна Сельгмяэ. Хореографический ансамбль продолжает гастролировать по России и миру.Зрителей юбилейного концерта в Большом театре 25 декабря ждет тройной праздник.В 2023 году ансамбль "Берёзка" имени Н.С. Надеждиной Управления делами Президента Российской Федерации отмечает сразу три юбилейные даты. Это 75-летие самого коллектива, 115 лет со дня рождения выдающегося хореографа XX века, основательницы всемирно известного ансамбля, народной артистки СССР Надежды Сергеевны Надеждиной, имя которой коллектив носит с июня 2000 года, а также 85 лет со дня рождения народной артистки СССР Миры Михайловны Кольцовой, которая работала художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля с 1979 по 2022 годы. Музыкальное сопровождение программы будет составлено из произведений Евгения Кузнецова, Виктора Темнова, Владимира Корнева, Евгения Дербенко, Филиппа Кольцова и других композиторов.
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Анастасия Захтаренко
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мира кольцова, большой театр, березка (ансамбль), новости культуры, новости шоу-бизнеса, балет, юбилей, надежда надеждина ("березка"), ссср
Культура, Мира Кольцова, Большой театр, Березка (ансамбль), Новости культуры, Новости шоу-бизнеса, Балет, юбилей, Надежда Надеждина ("Березка"), СССР
Легендарная "Березка" отметит 75-летие гала-концертом в Большом театре

Прославленная "Березка" отметит 75-летие гала-концертом в Большом – будет аншлаг

© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля Березка во время выступления - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Сегодня вечером в Большом театре состоится праздничное шоу, посвященное 75-летнему юбилею Государственного академического хореографического ансамбля "Берёзка" имени Н.С. Надеждиной. Для всемирно известного коллектива это первое сольное выступление на Исторической сцене ГАБТ России. Все билеты на гала-концерт давно проданы, ожидается аншлаг и участие именитых гостей.

Что "Березка" покажет в Большом

© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля Березка во время выступления - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
В программу "Березка-75" войдут номера, полюбившиеся миллионам зрителей во всем мире. Среди них – "Цепочка", "Северный хоровод" "Сударушка", "Реченька", "Колокольцы", "Ямщики", "Калинка" и многие другие.
Постановки Надежды Надеждиной и Миры Кольцовой из золотого фонда ансамбля стали открытием в сценическом воплощении русского народного танца и восхищали зрителей разных поколений и многих стран. Теперь они будут представлены на главной сцене России.
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля Березка во время выступления - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Прославленный хореографический ансамбль выступит в сопровождении Оркестра русских народных инструментов (главный дирижер — народный артист России Леонид Смирнов). За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Алексей Бычин. Помимо артистов самой "Березки" в гала-концерте примут участие их коллеги, знаменитые исполнители и коллективы.

Как все начиналось

© РИА Новости / А. Воротынский | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель женско-хореографического ансамбля "Березка" заслуженный деятель искусств Надежда Надеждина
Художественный руководитель женско-хореографического ансамбля Березка заслуженный деятель искусств Надежда Надеждина - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / А. Воротынский
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Художественный руководитель женско-хореографического ансамбля "Березка" заслуженный деятель искусств Надежда Надеждина
В 1948 году основательница ансамбля Надежда Сергеевна Надеждина впервые показала публике знаменитый хоровод. Девушки выступили в летнем эстрадном театре "Эрмитаж" в длинных красно-белых сарафанах с веточками березы в руках.
Тогда будто случилось чудо: танцовщицы буквально "плыли": зрителям казалось, что это сцена двигается, а вовсе не артистки – и все это под "Во поле березка стояла".
Удивительный шаг, магия русского хоровода: танец завораживал буквально с первых секунд.
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля Березка во время выступления - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
"Березка" безусловно была обречена на успех. Впрочем, в тот момент у ансамбля еще не было официального название – оно появилось именно благодаря первому поставленному Надеждиной танцу.
Кредо "Березки" было четко сформулировано его основательницей:
«
"В центре любой нашей работы, будь то лирический хоровод или веселая пляска – поэтический образ русской девушки… Мы хотим как можно ярче выразить, отразить чистоту и величие русского искусства. Это источник вдохновения для нашего ансамбля".

Международный триумф "Березки"

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкВыступление Государственного академического хореографического ансамбля "Берёзка" под управлением Н. С. Надеждиной. Танец "Узоры"
Выступление Государственного академического хореографического ансамбля Берёзка под управлением Н. С. Надеждиной. Танец Узоры - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Александр Макаров
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Выступление Государственного академического хореографического ансамбля "Берёзка" под управлением Н. С. Надеждиной. Танец "Узоры"
Репертуар "Березки" неуклонно возрастал: через несколько лет после создания ансамбля было уже более десятка профессионально поставленных номеров. В каждом из них была своя "изюминка", свое собственное творческое решение. Но классический русский хоровод оставался коронным номером "Березки".
Коллектив изначально был исключительно женским, но постепенно, с расширением репертуара, дополнился и мужской труппой, а также оркестром русских народных инструментов.
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля Березка во время выступления - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Так в программе ансамбля появились и парные танцы, и целые масштабные хореографические циклы, одним из которых стала знаменитая постановка "Времена года".
Естественно, "Березка" пользовалась огромной популярностью во всем мире: представить более точное и яркое выражение исконно русского хореографического искусства, соединяющего народную традицию с масштабом современных сценических постановок, кажется, невозможно.
Легендарный коллектив выступил с гастролями в более чем 90 странах. И везде – восхищение, аншлаги, успех.
© РИА Новости / Давид Шоломович | Перейти в медиабанкАртисты Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С. Надеждиной во время исполнения танца "Масленица" (балет).
Артисты Государственного академического хореографического ансамбля Березка имени Н.С. Надеждиной во время исполнения танца Масленица (балет)
Артисты Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С. Надеждиной во время исполнения танца "Масленица" (балет).
© РИА Новости / Давид Шоломович
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкВыступление Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" под управлением Н.С. Надеждиной. Старинный русский хороводный танец "Прялица".
Выступление Государственного академического хореографического ансамбля Березка под управлением Н.С. Надеждиной. Старинный русский хороводный танец Прялица
Выступление Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" под управлением Н.С. Надеждиной. Старинный русский хороводный танец "Прялица".
© РИА Новости / Михаил Озерский
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2 из 5
© РИА Новости / Борис Рябинин | Перейти в медиабанкГосударственный академический хореографический ансамбль "Березка" под руководством Надежды Сергеевны Надеждиной. Танцевальная сцена "Холостяки".
Государственный академический хореографический ансамбль Березка под руководством Надежды Сергеевны Надеждиной. Танцевальная сцена Холостяки
Государственный академический хореографический ансамбль "Березка" под руководством Надежды Сергеевны Надеждиной. Танцевальная сцена "Холостяки".
© РИА Новости / Борис Рябинин
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / В. Козлов | Перейти в медиабанкАмериканский певец Поль Робсон (слева) и художественный руководитель ансамбля "Березка" Надежда Надеждина (справа) после вручения ансамблю Золотой медали мира.
Американский певец Поль Робсон (слева) и художественный руководитель ансамбля Березка Надежда Надеждина (справа) после вручения ансамблю Золотой медали мира
Американский певец Поль Робсон (слева) и художественный руководитель ансамбля "Березка" Надежда Надеждина (справа) после вручения ансамблю Золотой медали мира.
© РИА Новости / В. Козлов
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4 из 5
© РИА Новости / А. Воротынский | Перейти в медиабанкГосударственный хореографический ансамбль "Березка" под руководством Надежды Надеждиной (ныне - имени Н. С. Надеждиной). Русский танец "Тройка".
Государственный хореографический ансамбль Березка под руководством Надежды Надеждиной (ныне - имени Н. С. Надеждиной). Русский танец Тройка
Государственный хореографический ансамбль "Березка" под руководством Надежды Надеждиной (ныне - имени Н. С. Надеждиной). Русский танец "Тройка".
© РИА Новости / А. Воротынский
Перейти в медиабанк
5 из 5
Артисты Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С. Надеждиной во время исполнения танца "Масленица" (балет).
© РИА Новости / Давид Шоломович
Перейти в медиабанк
1 из 5
Выступление Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" под управлением Н.С. Надеждиной. Старинный русский хороводный танец "Прялица".
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в медиабанк
2 из 5
Государственный академический хореографический ансамбль "Березка" под руководством Надежды Сергеевны Надеждиной. Танцевальная сцена "Холостяки".
© РИА Новости / Борис Рябинин
Перейти в медиабанк
3 из 5
Американский певец Поль Робсон (слева) и художественный руководитель ансамбля "Березка" Надежда Надеждина (справа) после вручения ансамблю Золотой медали мира.
© РИА Новости / В. Козлов
Перейти в медиабанк
4 из 5
Государственный хореографический ансамбль "Березка" под руководством Надежды Надеждиной (ныне - имени Н. С. Надеждиной). Русский танец "Тройка".
© РИА Новости / А. Воротынский
Перейти в медиабанк
5 из 5
Европейская пресса так писала о гастролях ансамбля:
«
"Не надо читать двести томов о России, достаточно посмотреть один концерт "Березки", и вы увидите, что такое русский нрав, русский характер, русское начало".
Чистота хореографического жанра и поставленное во главу угла русское искусство – это кредо Надежды Надеждиной сохранялось в ансамбле и после ухода ее ухода из жизни.
© РИА Новости / В. Комаров | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Девичья весна". Режиссеры Вениамин Дорман, Генрих Оганесян. Киностудия имени М. Горького, 1960 год. Солистка танцевально-вокального ансамбля Галина Соболева - артистка Мира Кольцова.
Мира Кольцова в фильме Девичья весна
Кадр из фильма "Девичья весна". Режиссеры Вениамин Дорман, Генрих Оганесян. Киностудия имени М. Горького, 1960 год. Солистка танцевально-вокального ансамбля Галина Соболева - артистка Мира Кольцова.
© РИА Новости / В. Комаров
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1 из 3
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский и художественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С.Надеждиной Мира Кольцова на церемонии вручения премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области культуры.
Вручение премий Правительства РФ в области культуры
Министр культуры РФ Владимир Мединский и художественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С.Надеждиной Мира Кольцова на церемонии вручения премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области культуры.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С.Надеждиной Мира Кольцова на церемонии вручения премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области культуры.
Художественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля Березка Мира Кольцова
Художественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С.Надеждиной Мира Кольцова на церемонии вручения премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области культуры.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 3
Кадр из фильма "Девичья весна". Режиссеры Вениамин Дорман, Генрих Оганесян. Киностудия имени М. Горького, 1960 год. Солистка танцевально-вокального ансамбля Галина Соболева - артистка Мира Кольцова.
© РИА Новости / В. Комаров
Перейти в медиабанк
1 из 3
Министр культуры РФ Владимир Мединский и художественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С.Надеждиной Мира Кольцова на церемонии вручения премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области культуры.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 3
Художественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С.Надеждиной Мира Кольцова на церемонии вручения премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области культуры.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 3
В 1979 году "Березку" возглавила ее ученица и ведущая солистка Мира Кольцова. Она продолжила руководство коллективом буквально до последнего дня (балетмейстер умерла 1 августа 2022 года).

"Березка" сегодня

Сейчас "Березка" – это федеральное государственное бюджетное учреждение культуры (с 23 декабря 2006 г. ансамбль принят в ведение Управления делами Президента РФ). Коллективом руководит Татьяна Валерьевна Сельгмяэ. Хореографический ансамбль продолжает гастролировать по России и миру.
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля Березка во время выступления - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Зрителей юбилейного концерта в Большом театре 25 декабря ждет тройной праздник.
В 2023 году ансамбль "Берёзка" имени Н.С. Надеждиной Управления делами Президента Российской Федерации отмечает сразу три юбилейные даты. Это 75-летие самого коллектива, 115 лет со дня рождения выдающегося хореографа XX века, основательницы всемирно известного ансамбля, народной артистки СССР Надежды Сергеевны Надеждиной, имя которой коллектив носит с июня 2000 года, а также 85 лет со дня рождения народной артистки СССР Миры Михайловны Кольцовой, которая работала художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля с 1979 по 2022 годы.
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля Березка во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
1 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля Березка во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
2 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля Березка во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля Березка во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
4 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля Березка во время выступления
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
5 из 5
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
1 из 5
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
2 из 5
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
3 из 5
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
4 из 5
Участники Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" во время выступления
© Фото : предоставлено пресс-службой ансамбля "Березка"
5 из 5
Музыкальное сопровождение программы будет составлено из произведений Евгения Кузнецова, Виктора Темнова, Владимира Корнева, Евгения Дербенко, Филиппа Кольцова и других композиторов.
Людмила Гурченко на съемках фильма Рецепт ее молодости - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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